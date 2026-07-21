Prueba de ADN lo confirma: Exigen a estrella mundialista hacerse responsable de bebé

Según este medio, a través de un tribunal francés Fatima intentó exigir una pensión de 60,000 euros mensuales. "Mi abogado de entonces calculó que esa cifra era adecuada para su salario", afirmó Zaunbrecher. Se estima que Olise ganará alrededor de 14 millones de euros (casi 16 millones de dólares ) al año en el Bayern de Múnich, club al que pertenece desde 2024.Olise no se ha pronunciado por este tema, pero desactivó los comentarios en su cuenta de Instagram tras el escándalo.