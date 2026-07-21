Según el diario alemán, BILD, un jugador francés que habría pasado por una prueba de ADN para confirmar la paternidad de un niña resultó ser el padre biológico y ahora su expareja reclama la pensión alimentaria.
La bomba es revelada días después de finalizar el Mundial 2026 celebrado en Estados Unidos, Canadá y México.
La selección nacional de Francia se quedó en el cuarto lugar del torneo tras perder la medalla de Bronce contra Inglaterra en el partido por el tercer lugar.
Anteriormente, los 'Galos' cayeron ante España en semifinales, quienes posteriormente se consagraron campeones de United 2026.
Fatima Zaunbrecher, madre de la niña de 20 meses, asegura que no ha recibido ninguna pensión alimenticia desde el nacimiento de su hija.
La mujer alemana de 34 años está demandando a su expareja, Michael Olise, de 25, para hacerse responsable de la bebé que tuvieron juntos. Según su relato, se conocieron en redes sociales en 2022 y tuvieron una relación a distancia durante dos años. Rompieron el noviazgo poco antes de que ella descubriera que estaba embarazada.
Según BILD, Olise se sometió a una prueba de paternidad y ya ha reconocido a la niña, aunque aún no la ha conocido en persona. De acuerdo a la mujer, el jugador ha hecho que todo contacto con él sea a través de su abogado.
Aunque fuentes cercanas al entorno del jugador aseguran que Olise no ha negado pagar la manutención y está abierto a un acuerdo amistoso con su expareja.
Al principio le ofrecieron 836 euros mensuales de manutención, luego subieron a 2,000, pero ella insiste en que no ha cobrado nada y que no le parece una manutención justa, considerando los ingresos del futbolista.
Según este medio, a través de un tribunal francés Fatima intentó exigir una pensión de 60,000 euros mensuales. "Mi abogado de entonces calculó que esa cifra era adecuada para su salario", afirmó Zaunbrecher. Se estima que Olise ganará alrededor de 14 millones de euros (casi 16 millones de dólares ) al año en el Bayern de Múnich, club al que pertenece desde 2024.Olise no se ha pronunciado por este tema, pero desactivó los comentarios en su cuenta de Instagram tras el escándalo.