¿Fueron amenazados en el vestuario? Padre de jugador de Argentina revela qué pasó antes de la final

"No se ofendan por lo que voy a decir. Pero para algunos periodistas es difícil entender que detrás de una derrota solamente hay un equipo que jugó mejor que vos. Te terminás agarrando de una cosa de 'qué habrá querido decir Messi en la arenga'. Después se transmite eso", inició diciendo el padre de Mac Allister.