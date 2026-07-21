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¿Fueron amenazados en el vestuario? Padre de jugador de Argentina revela qué pasó antes de la final

Desde Argentina informaron que algo pasó en el vestuario y por eso perdieron la final, padre de jugador hace revelaciones

  • Actualizado: 21 de julio de 2026 a las 10:52
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Desde Argentina comenzaron a crearse teorías sobre qué pasó en el vestuario previo a la final del Mundial 2026 ante España donde cayeron 1-0. Sin nada oficial, hubo hasta teorías que personas externas llegaron al vestuario argentino los amenazaron. ¿Qué fue lo que realmente sucedió?

Fotos: Cortesía redes
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En las imágenes que se viralizaron por las redes sociales se muestra a un Messi intentando motivar a sus compañeros y soltando una frase que no pasó desapercibida. "Vamos, muchachos, tranquilidad... Pensemos solo en jugar, olvidémonos de todo. Solo juguemos".

 Foto: Cortesía redes
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Esas palabras de Messi han sido interpretadas por varios periodistas y aficionados argentinos como un "amaño de partido". Consideran que la selección fue presionada por la FIFA para que perdiera el título contra 'La Roja'.

 Foto: Cortesía redes
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Sin embargo, el padre de Alexis Mac Allister, Carlos Mac Allister, salió al paso y desvirtuó toda teoría conspirativa de un posible amaño o presión hacia el combinado albiceleste.

Foto: Cortesía redes
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"No se ofendan por lo que voy a decir. Pero para algunos periodistas es difícil entender que detrás de una derrota solamente hay un equipo que jugó mejor que vos. Te terminás agarrando de una cosa de 'qué habrá querido decir Messi en la arenga'. Después se transmite eso", inició diciendo el padre de Mac Allister.

Foto: Cortesía redes
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"Yo le escribí a Alexis: '¿Che, qué pasó en el vestuario? ¿Pasó algo?'. Si hubiese pasado algo, mi hijo me lo hubiese dicho al toque porque nosotros siempre estamos hablando. ¡Imagínense todo el resto!", relató el padre del jugador.

Foto: Cortesía redes
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El padre de Mac Allister desvela que, al igual que muchos seguidores y periodistas, él también llegó a cuestionar el contenido y el tono de la arenga de Messi que al fin de cuentas estuvo vinculada por completo a lo deportivo.

 Foto: EFE
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"Alexis me dijo que no había pasado nada, que hablaban de salir a jugar, en el sentido futbolero. De jugar, de tocar, rotar, triangular, de no patear para arriba, de no dividir la pelota. Se estaban refiriendo a eso", puntualizó.

Foto: Cortesía redes
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De esta manera, el padre del jugador argentino pidió a periodistas y otras personas dejar de crear conspiraciones con el objetivo de hacer polémica ya que España les ganó bien.

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"Mucha gente me escribe y algunas personas me han puesto a dudar. Pero creo que todo el mundo sabe y lo tiene claro. Jugamos ante España y fue mejor", cerró Carlos Mac Allister.

 Foto: EFE
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