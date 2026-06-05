Intensifican operativos para ubicar a Riccy Mabel por crimen de su vecina en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.-La Policía Nacional mantiene operativos y diligencias investigativas para dar con el paradero de una mujer identificada como Riccy Mabel, quien es considerada sospechosa en la muerte de Dayana Suyapa Sánchez Fuentes, de 23 años de edad.
De acuerdo con declaraciones brindadas por un agente policial, equipos de investigación e inteligencia desarrollan diversas acciones para esclarecer el crimen y determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho.
Según las autoridades, la línea de investigación apunta hacia una mujer que residía en el mismo sector que la víctima. No obstante, recalcaron que continúan recopilando evidencias para establecer responsabilidades y ubicar a la persona señalada.
"Se está realizando el trabajo competente para llegar con la ubicación de esta ciudadana", indicó el portavoz policial, quien agregó que la información obtenida hasta el momento proviene de testimonios brindados por familiares y vecinos de la fallecida.
Las autoridades explicaron que la sospecha surge a partir de los datos recabados en la escena y los relatos de personas cercanas a la víctima, aunque enfatizaron que las investigaciones siguen en curso.
La Policía Nacional reiteró que las unidades especializadas continúan trabajando para esclarecer el caso y proceder conforme a ley una vez se obtengan los elementos necesarios dentro del proceso investigativo.