No se vio en TV: Didier Deschamps se quebró, alegría inglesa y... ¿desplante de Ester Expósito a Mbappé?

El juego entre Francia e Inglaterra por el tercer lugar del Mundial dejó varias imágenes curiosas. Didier Deschamps se quebró, alegría inglesa y... ¿desplante de Ester Expósito a Mbappé?
Inglaterra se llevó el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026 tras vencer 6-4 a Francia en un partido donde al descanso lo iban ganando 4-0.
La FIFA le otorgó medallas de bronce a todo el plantel de Inglaterra. Tras el título del Mundial en 1966, esta es la mejor participación inglesa en Copas del Mundo.
Cada jugador inglés se llevó la medalla de bronce, aunque muchos reconocieron que siguen tristes por la eliminación ante Argentina.
Kylian Mbappé ahora es el máximo goleador en la historia de los mundiales: 22 goles en 22 partidos. Además, el francés es el máximo anotador de esta Copa del Mundo con 10 dianas. Lionel Messi tiene 21 en la historia y 8 en este Mundial.
Una imagen que llamó la atención en el partido se dio con Ester Expósito, la pareja de Mbappé a quien se le vio apática durante el cotejo.
Incluso, cuando Mbappé marcó señaló a la gradería y la española no soltó ni una sonrisa.
Didier Deschamps se despidió como técnico de Francia tras 14 años en el banquillo galo donde logró el título del Mundial en 2018, subcampeonato en 2022 y ahora el cuarto lugar en 2026.
Deschamps se quebró en llanto porque llegó a su fin como mandamás de los galos. El nuevo DT de Francia será nada más y nada menos que Zinedine Zidane.
El Mundial 2026 concluirá este domingo con la final entre Argentina y España en el Met Life Stadium de Nueva Jersey, encuentro que será a la 1:00 p.m., hora de Honduras.