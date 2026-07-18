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No se vio en TV: Didier Deschamps se quebró, alegría inglesa y... ¿desplante de Ester Expósito a Mbappé?

El juego entre Francia e Inglaterra por el tercer lugar del Mundial dejó varias imágenes curiosas

  • Actualizado: 18 de julio de 2026 a las 18:53
No se vio en TV: Didier Deschamps se quebró, alegría inglesa y... ¿desplante de Ester Expósito a Mbappé?
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El juego entre Francia e Inglaterra por el tercer lugar del Mundial dejó varias imágenes curiosas. Didier Deschamps se quebró, alegría inglesa y... ¿desplante de Ester Expósito a Mbappé?

 Fotos: EFE-Cortesía redes
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Inglaterra se llevó el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026 tras vencer 6-4 a Francia en un partido donde al descanso lo iban ganando 4-0.

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La FIFA le otorgó medallas de bronce a todo el plantel de Inglaterra. Tras el título del Mundial en 1966, esta es la mejor participación inglesa en Copas del Mundo.

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Cada jugador inglés se llevó la medalla de bronce, aunque muchos reconocieron que siguen tristes por la eliminación ante Argentina.

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Kylian Mbappé ahora es el máximo goleador en la historia de los mundiales: 22 goles en 22 partidos. Además, el francés es el máximo anotador de esta Copa del Mundo con 10 dianas. Lionel Messi tiene 21 en la historia y 8 en este Mundial.

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Una imagen que llamó la atención en el partido se dio con Ester Expósito, la pareja de Mbappé a quien se le vio apática durante el cotejo.

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Incluso, cuando Mbappé marcó señaló a la gradería y la española no soltó ni una sonrisa.

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Didier Deschamps se despidió como técnico de Francia tras 14 años en el banquillo galo donde logró el título del Mundial en 2018, subcampeonato en 2022 y ahora el cuarto lugar en 2026.

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Deschamps se quebró en llanto porque llegó a su fin como mandamás de los galos. El nuevo DT de Francia será nada más y nada menos que Zinedine Zidane.

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El Mundial 2026 concluirá este domingo con la final entre Argentina y España en el Met Life Stadium de Nueva Jersey, encuentro que será a la 1:00 p.m., hora de Honduras.

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