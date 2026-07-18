¿Coincidencia o profecía? España ganaría el Mundial 2026 por estas razones

Desde que España avanzó a la gran final del Mundial 2026, los aficionados de "La Roja" comenzaron a viralizar múltiples coincidencias con respecto a su última conquista en Sudáfrica 2010, alimentando la creencia de que el equipo de Luis de la Fuente vencerá a Argentina para conquistar una nueva Copa del Mundo.
La primera coincidencia tiene que ver con el inicio del torneo, ya que Sudáfrica 2010 arrancó un 11 de junio con el partido inaugural de Sudáfrica vs México y 16 años después, se repitió el mismo cruce en esa fecha del calendario.
La segunda coincidencia recuerda uno de los momentos más complicados de Sudáfrica 2010 para España, que fue derrotada por Suiza en el arranque del torneo, lo que desató una ola de críticas; al igual que el empate sin goles ante Cabo Verde en 2026.
La tercera coincidencia está relacionada con la zona de España, quedando encuadrada en el Grupo H de ambos torneos, además de derrotar a una selección sudamericana entrenada por Marcelo Bielsa en la última jornada de Sudáfrica 2010 y United 2026.
La cuarta coincidencia se vincula a la última conquista de España a nivel continental, luego de ganar la Eurocopa de 2008 para posteriormente levantar el Mundial 2010, recordando que "La Roja" es el vigente campeón de Europa con un seleccionador llamado Luis (Aragonés y De la Fuente).
La quinta coincidencia tiene que ver con la Portugal de Cristiano Ronaldo, a la cual derrotaron por un apretado marcador de 1-0 en los Octavos de Final de 2010 y 2026.
La sexta coincidencia va de la mano con la convocatoria de ocho jugadores del FC Barcelona para el Mundial 2026: un portero, dos defensas, tres mediocampistas y dos atacantes, exactamente la misma cantidad que en Sudáfrica 2010.
La séptima coincidencia tiene que ver con el rival del Barcelona, el Real Madrid, que además de no levantar un solo título en esa temporada (2009-2010, al igual que en 2025-2026), también fichó a un defensa procedente del Chelsea: Cucurella.
La octava coincidencia está relacionada con la sorpresiva llegada de José Mourinho como nuevo director técnico del Real Madrid en 2010 y 2026.
La novena coincidencia tiene su origen en la canción oficial del Mundial 2026 interpretada por Shakira: "Dai Dai", una sucesión de las mismas dos palabras, al igual que "Waka Waka" en Sudáfrica 2010.
La décima coincidencia va de la mano con la visita del Papa León XIV a la capital de España en 2026, tal y como sucedió en 2010 con el Papa Benedicto XVI.
La onceava coincidencia está relacionada con el héroe de España en las rondas de Octavos y Cuartos de Final en Sudáfrica 2010 (David Villa), al igual que Mikel Merino en el Mundial 2026 con dos goles clave ante Portugal y Bélgica.
Acabando con la doceava coincidencia y aquella derrota de Francia en el Mundial previo a Sudáfrica 2010 (penales contra Italia en la Final), mismo caso que en Qatar 2022 ante Argentina.
¿Casualidad o destino? Obviamente, el fútbol no entiende de supersticiones y los partidos se ganan en el campo, pero estas doce coincidencias han conseguido despertar la euforia de cualquier español en la previa de la Gran Final contra Argentina de este domingo 19 de julio.