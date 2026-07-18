Tabla de goleadores Mundial 2026: Mbappé se despide con doblete y destroza récord de Messi

Kylian Mbappé terminó su participación en la Copa del Mundo 2026 y destrozó dos récord de Lionel Messi, aunque el argentino tiene pendiente el juego de la final este domingo. Así está la tabla de goleadores a falta de la final entre Argentina y España.
En un partido de locos, Inglaterra derrotó 6-4 a Francia por el tercer lugar con tres goles de Bukayo Saka y doblete de Kylian Mbappé. Francia terminó cuarto de la Copa del Mundo.
Oficialmente Kylian Mbappé ahora es el máximo goleador en la historia de los Mundiales: 22 goles en 22 partidos. Además, el francés es el máximo anotador de esta Copa del Mundo con 10 dianas.
¿Y Messi? El 10 argentino tiene 21 goles en la historia de Copas del Mundo y 8 en este Mundial. Este domingo puede recuperar su récord histórico y necesitará tres para superar a Mbappé en la Bota de Oro del presente Mundial.
El noruego Erling Haaland que fue eliminado con Noruega en cuartos de final terminó el certamen con 7 goles.
Jude Bellingham fue suplente en el partido por el tercer lugar ante Francia, ingresó y anotó un gol, terminando la Copa del Mundo empatado con Haaland con 7 anotaciones.
Ousmane Dembélé también fue suplente, en este caso con Francia, marcó un gol en el juego por el tercer puesto y concluyó el certamen con 6 dianas.
Harry Kane no tuvo minutos en el encuentro por el tercer lugar y se tuvo que conformar con 6 goles en la Copa del Mundo 2026.
Finalmente en la tabla de goleadores está el delantero español Mikel Oyarzabal que tiene 5 anotaciones. El domingo muy seguramente será titular ante Argentina.
El Mundial 2026 termina este domingo con la final entre España y Argentina, encuentro que será a la 1:00 p.m., hora de Honduras. Argentina va por su cuarto título y España por el segundo.