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Tabla de goleadores Mundial 2026: Mbappé se despide con doblete y destroza récord de Messi

El francés Kylian Mbappé se despidió de la Copa del Mundo destrozando dos récords de Lionel Messi, aunque el 10 argentino juega este domingo

  • Actualizado: 18 de julio de 2026 a las 16:18
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Kylian Mbappé terminó su participación en la Copa del Mundo 2026 y destrozó dos récord de Lionel Messi, aunque el argentino tiene pendiente el juego de la final este domingo. Así está la tabla de goleadores a falta de la final entre Argentina y España.

 Foto: El Heraldo
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En un partido de locos, Inglaterra derrotó 6-4 a Francia por el tercer lugar con tres goles de Bukayo Saka y doblete de Kylian Mbappé. Francia terminó cuarto de la Copa del Mundo.

 Foto: Cortesía redes Selección de Inglaterra
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Oficialmente Kylian Mbappé ahora es el máximo goleador en la historia de los Mundiales: 22 goles en 22 partidos. Además, el francés es el máximo anotador de esta Copa del Mundo con 10 dianas.

Foto: EFE
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¿Y Messi? El 10 argentino tiene 21 goles en la historia de Copas del Mundo y 8 en este Mundial. Este domingo puede recuperar su récord histórico y necesitará tres para superar a Mbappé en la Bota de Oro del presente Mundial.

Foto: EFE
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El noruego Erling Haaland que fue eliminado con Noruega en cuartos de final terminó el certamen con 7 goles.

Foto: EFE
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Jude Bellingham fue suplente en el partido por el tercer lugar ante Francia, ingresó y anotó un gol, terminando la Copa del Mundo empatado con Haaland con 7 anotaciones.

 Foto: EFE
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Ousmane Dembélé también fue suplente, en este caso con Francia, marcó un gol en el juego por el tercer puesto y concluyó el certamen con 6 dianas.

Foto: EFE
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Harry Kane no tuvo minutos en el encuentro por el tercer lugar y se tuvo que conformar con 6 goles en la Copa del Mundo 2026.

Foto: EFE
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Finalmente en la tabla de goleadores está el delantero español Mikel Oyarzabal que tiene 5 anotaciones. El domingo muy seguramente será titular ante Argentina.

Foto: EFE
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El Mundial 2026 termina este domingo con la final entre España y Argentina, encuentro que será a la 1:00 p.m., hora de Honduras. Argentina va por su cuarto título y España por el segundo.

Foto: EFE
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