¿Cuánto ganarán las selecciones finalistas del Mundial 2026? Los países clasificados también tendrán millonarias cifras

El partido por el tercer lugar ya quedó definido este sábado 18 de julio y fue Inglaterra la que se subió al podio tras imponerse 6-4 a Francia. Con ese triunfo, los ingleses aseguraron un premio de 29 millones de dólares, mientras que los franceses cerraron su participación con una recompensa de 27 millones. El resultado confirma que, incluso fuera de la final, cada puesto en el Mundial representa una diferencia millonaria.