¿Cuánto ganarán las selecciones finalistas del Mundial 2026? Los países clasificados también tendrán millonarias cifras

La Copa del Mundo 2026 no solo definirá al nuevo rey del fútbol. Además del prestigio de levantar el trofeo más importante del planeta, Argentina y España saltarán al campo este domingo 19 julio con otro incentivo de enorme peso: una recompensa económica histórica.
Los dos finalistas ya aseguraron una importante suma por su brillante recorrido en el torneo, pero todavía queda por definir quién se llevará el mayor premio que la FIFA ha entregado en la historia de un Mundial 2026.
¿Vale una final millones de dólares? La respuesta es sí. El organismo rector del fútbol decidió elevar significativamente la bolsa económica para esta edición, convirtiendo el campeonato en el más lucrativo desde que se disputa la Copa del Mundo.
La diferencia entre levantar el trofeo o quedarse con el subcampeonato representa millones de dólares adicionales, por lo que el duelo entre argentinos y españoles también se jugará fuera de la cancha.
Pero, ¿cuánto recibirán Argentina y España? La selección que conquiste el Mundial 2026 recibirá 50 millones de dólares, la mayor recompensa otorgada hasta ahora al campeón de una Copa del Mundo.
Por su parte, el equipo que termine como subcampeón obtendrá 33 millones de dólares, una cifra que también supera ampliamente los premios entregados en ediciones anteriores.
La FIFA aprobó una contribución financiera de 727 millones de dólares para el torneo, de los cuales 655 millones serán distribuidos entre las 48 selecciones participantes de acuerdo con el lugar que ocupen al finalizar la competencia.
Ese monto representa un incremento cercano al 50% respecto a los 440 millones de dólares repartidos durante el Mundial de Catar 2022, cuando Argentina conquistó el título frente a Francia.
No solo los finalistas recibirán premios millonarios. Todas las selecciones clasificadas obtendrán una compensación económica según la instancia alcanzada en el campeonato.
La distribución quedó establecida de la siguiente manera: 50 millones de dólares para el campeón; 33 millones para el subcampeón; 29 millones para el tercer lugar; 27 millones para el cuarto; 19 millones para los equipos eliminados en cuartos de final; 15 millones para quienes cayeron en octavos; 11 millones para los eliminados en dieciseisavos y 9 millones para las selecciones que no lograron superar la fase de grupos.
El partido por el tercer lugar ya quedó definido este sábado 18 de julio y fue Inglaterra la que se subió al podio tras imponerse 6-4 a Francia. Con ese triunfo, los ingleses aseguraron un premio de 29 millones de dólares, mientras que los franceses cerraron su participación con una recompensa de 27 millones. El resultado confirma que, incluso fuera de la final, cada puesto en el Mundial representa una diferencia millonaria.
Con semejante recompensa sobre la mesa, la final entre Argentina y España no solo definirá al nuevo campeón del mundo. También decidirá quién se llevará el premio más grande que la FIFA ha entregado en la historia de la Copa del Mundo.