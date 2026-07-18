Fichajes: Tiktoker a la Liga Nacional, catracho se queda en Turquía y sorpresa con Keyrol Figueroa

Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras. Tiktoker a la Liga Nacional, catracho se queda en Turquía y sorpresa con Keyrol Figueroa.
El delantero paraguayo Roberto Moreira dejó a Lobos de la UPNFM y se unió al Infop de la Liga de Ascenso.
Omar Elvir dejó las filas de los Potros de Olancho y es nuevo jugador de Lobos de la UPNFM.
Lobos de la UPNFM también hizo oficial el fichaje del volante Diego Lagos, con experiencia en clubes de Liga de Ascenso.
Juticalpa FC presentó oficialmente a Óscar Loreto Barrios, quien llega proveniente del Victoria de La Ceiba.
Juticalpa FC también presentó oficialmente a Carlos Róchez, quien llega proveniente de Lobos de la UPNFM.
Potros de Olancho presentó al jugador César Suazo quien ha brillado en la llamada "talacha" en Estados Unidos.
Finalmente el extremo Anthony García no se moverá de Real España, pese al atraso en los pagos y que él buscaba salir, García no se moverá del conjunto aurinegro.
El delantero hondureño Alfredo Midence es nuevo jugador del Sacramento Republic FC de la USL Championship de Estados Unidos.
Keyrol Figueroa ha sorprendido ya que fue citado para hacer pretemporada con el primer equipo del Liverpool. Fueron 12 jóvenes de la academia los citados con el catracho incluido.
Daniel Otero, presidente del Marathón, anunció que finalmente el portero panameño César Samudio se queda en el club. Había interés por él desde Colombia, Venezuela y Ecuador.
Imanol Enríquez, delantero argentino de 26 años y quien es la apuesta de gol de Olimpia para 2026-2027, firmó el contrato que lo vincula como jugador del León. El sudamericano estará el lunes en territorio catracho y bajo la disciplina merengue.
El tiktoker hondureño Bryan "La Playa" García fue anunciado por el Génesis FC de la Liga Nacional. ¿Fichaje o qué se sabe de esto?
El tiktoker fue invitado a hacer pretemporada y en caso de verle condiciones, será contratado como nuevo jugador del Génesis FC. Platense también tendrá otro tiktoker, el hondureño conocido como "Davis Flow".