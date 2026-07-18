América vs Europa en finales de Copa del Mundo: ¿Qué continente ha ganado más?

Argentina vs España será la doceava final de una Copa del Mundo que enfrente a países del continente americano y europeo, con un claro dominio de los sudamericanos.
A esta ecuación se suma Brasil, ganadora de cinco mundiales contra rivales europeos en la gran final: Suecia - 1958, Checoslovaquia - 1962, Italia - 1970 / 1994 y Alemania - 2002, con una sola derrota registrada ante Francia en 1998.
Por su parte, Argentina ha ganado y perdido la misma cantidad de finales con tres, cinco de las cuales fueron contra selecciones de Europa.
La primera Final de Argentina vs Europa fue en 1978 ante Países Bajos y gracias a los goles de Mario Alberto Kempes y Bertoni, la albiceleste levantó la Copa del Mundo en su país.
Ocho años después, en México 1986, Argentina derrotaba a Alemania por 3-2 en la Gran Final, con los goles de José Luis Brown, Valdano y Burruchaga al minuto 84.
Siendo Qatar 2022 la última victoria de Argentina frente a naciones europeas en finales de Copa del Mundo, tras derrotar a Francia en la tanda de penales.
¿Qué finales le favorecen a España? Hay tres definiciones mundialistas en las que Europa se impuso a América: Italia 1990, Francia 1998 y Brasil 2014.
Argentina vs Alemania repitieron la Final del Mundial 1986 en 1990, pero con un desenlace diferente, ya que los europeos derrotaron a los sudamericanos con un solitario gol de Andreas Brehme.
En 1998, Francia le pasó por encima a Brasil en la Gran Final con un doblete de Zinedine Zidane y en 2014, Alemania venció nuevamente a Argentina con el mismo marcador de Italia 1990 (1-0, gol de Mario Götze).
Con estos antecedente, la Final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo definirá al nuevo campeón del mundo, sino que también sumará un victoria más al historial de América vs Europa.