Tegucigalpa y Comayagüela concentran el 85% de las denuncias por robo en Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- Lo que para Estela García parecía ser una jornada más de compras y diligencias en el centro de Tegucigalpa terminó convirtiéndose en una experiencia que aún recuerda con temor: en cuestión de minutos fue despojada de sus joyas, su teléfono celular y otras pertenencias.

"Todos los fines de semana hago mis compras y trámites en el centro de Tegucigalpa, uno sabe que se debe andar con cuidado, pero nunca está preparado para que lo asalten", relató la joven, quien asegura que desde entonces ha cambiado sus rutinas por miedo a volver a ser víctima de la delincuencia.

Historias como la de Estela se repiten a diario en Francisco Morazán y forman parte de una problemática que continúa afectando el patrimonio y la seguridad de miles de ciudadanos. Caminar por la calle, abordar una unidad de transporte público o incluso permanecer dentro de una vivienda puede convertirse en el escenario de un robo.

Esa realidad también queda reflejada en las cifras oficiales; datos obtenidos por EL HERALDO mediante la solicitud de información SOL-MP-3567-2026 revelan que el Ministerio Público recibió 3,183 denuncias por robo entre enero de 2024 y junio de 2026 en Francisco Morazán.

La información muestra que el 85.3% de los casos se concentró en el Distrito Central, en Tegucigalpa y Comayagüela se registraron 2,716 denuncias, mientras que Guaimaca aparece en segundo lugar con 93 casos, seguido de Valle de Ángeles (26), Santa Lucía (23), Cedros (22) y San Juan de Flores (19).

Según el criminólogo Gonzalo Sánchez, la diferencia marcada en los casos registrados por municipios evidencia que el robo mantiene una mayor presencia en los sectores donde existe mayor concentración poblacional, actividad comercial y movilidad diaria de personas.

"El robo suele concentrarse en zonas con alta densidad poblacional y actividad económica. Ocurre en viviendas, autobuses, comercios y en la vía pública. Además, existen temporadas en las que este delito tiende a incrementarse", explicó el especialista.