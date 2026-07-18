Miembros de estructura del "Cártel Jalisco" se hicieron pasar por clientes para secuestrar al vendedor Osman Castro

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) rescataron sano y salvo a Osman Castro, un empleado de una empresa dedicada a la comercialización de baterías, luego de un supuesto secuestro en Santa Lucía, Francisco Morazán. Aquí los detalles:
La operación fue ejecutada por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la DPI, quienes evitaron que familiares y el patrono de la víctima realizaran un pago de L300 mil exigido por los responsables.
Según la investigación, la víctima, de 37 años, fue contactada por individuos que se hicieron pasar por clientes interesados en comprar productos de la empresa para la que laboraba.
Los sospechosos lograron convencerlo de trasladarse hasta una zona rural de la aldea Loma Vista, municipio de Santa Lucía, a bordo de un vehículo tipo pick-up propiedad de la compañía.
Al llegar al lugar, los individuos comenzaron a amenazarlo mediante llamadas telefónicas y le hicieron creer que había ingresado a un sector controlado por el Cartel Jalisco Nueva Generación.
Los supuestos secuestradores contactaron a los familiares y al empleador de Osman Castro para decirles que lo tenían retenido y exigir la entrega del dinero a cambio de su liberación.
Equipos especializados de la UNAS activaron los protocolos de investigación y respuesta, evitando el pago exigido por los secuestradores.
Los agentes ubicaron al empleado en la zona donde permanecía y lo trasladaron a un lugar seguro.
La DPI indicó que la investigación permitió identificar una modalidad utilizada para simular secuestros y extorsionar a familiares y empleadores.
"Es una nueva modalidad delictiva empleada por estructuras criminales, la cual consiste en engañar a empleados de empresas mediante falsas solicitudes de servicio o compra, atraerlos a lugares apartados y mantenerlos bajo intimidación", indicaron.