Manutención y un arma personal: nuevos detalles del crimen de policía contra su excuñada en Sabanagrande

La Policía Nacional brindó nuevos detalles sobre el ataque armado que causó la muerte de una mujer de 37 años, y que también dejó a una menor herida, en el caserío Palo Real, Sabanagrande, Francisco Morazán. Por este crimen que se registró la noche del viernes 17 de julio está siendo señalado un agente policial. ¿Qué se sabe del caso? A continuación los detalles.