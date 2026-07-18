Manutención y un arma personal: nuevos detalles del crimen de policía contra su excuñada en Sabanagrande

La Policía Nacional brindó nuevos detalles sobre el ataque armado que causó la muerte de una mujer de 37 años, y que también dejó a una menor herida, en el caserío Palo Real, Sabanagrande, Francisco Morazán. Por este crimen que se registró la noche del viernes 17 de julio está siendo señalado un agente policial. ¿Qué se sabe del caso? A continuación los detalles.
El subcomisario Edgardo Barahona, vocero de la Policía Nacional, explicó el que hecho violento ocurrió mientras el uniformado, cuya identidad no fue revelada, "gozaba de su fin de semana de descanso", y que según las diligencias, habría llegado hasta la vivienda de su excuñada, identificada como Sohenia Johana Baca Cruz.
"Tras una fuerte discusión la atacó a disparos causándole la muerte", detalló el vocero quien agregó que "las esquirlas de los disparos también alcanzaron a una menor que se encontraba dentro de la casa".
Los relatos de familiares refieren que la discusión que se menciona en el caso, se derivó de una orden de manutención que le fue dada al agente policial por el juzgado, resolución en la que le demandaron a realizar un pago de 2,000 lempiras mensuales para el sustento de su hija.
Barahona explicó ante los medios que el acusado actuó a título personal y con un arma privada, argumentando que los agentes de la Policía Nacional están obligados a dejar sus armas de reglamento en las bodegas de las unidades en las que están designados.
Además de la muerte de Baca Cruz, el atentado dejó a una menor herida, quien fue trasladada hacia el Seguro Social de La Granja en Tegucigalpa y que, de acuerdo con el reporte más reciente, se encuentra fuera de peligro.
Por otra parte, Barahona remarcó que la víctima "no era la pareja del agente", sino su excuñada. Los reportes indican que el sospechoso tuvo una hija con una mujer que se fue hacia los Estados Unidos, dejando a la menor bajo los cuidados de su pariente, la víctima mortal del atentado.
Tras los hechos, agentes capturaron al señalado, quien ya fue puesto a disposición de la Fiscalía de turno del Ministerio Público por un presunto delito de homicidio, según lo indicó el vocero de la Policía Nacional.
"Los elementos policiales, cada vez que salimos de fin de semana, de vacaciones o con permiso, estamos obligados a dejar nuestra arma en las bodegas de la instalación donde estamos asignados", afirmó el funcionario.
De momento, el agresor continúa detenido mientras avanza el proceso judicial en su contra y siguen las investigaciones en torno a este crimen que ha conmocionado a los familiares de la víctima y también a los pobladores de Palo Real.
"Todavía no lo puedo creer, ayer chisteando y hoy esta noticia". "Muy alegre era la prima, que Dios le dé consuelo a los familiares". "¿Por qué? Tan joven y llena de vida. Espero que la niña se encuentre mejor", son algunos de los comentarios de consternación que se leen en redes.
Los restos de Baca Cruz fueron trasladados hacia la morgue para la respectiva autopsia. Sus familiares y amigos se preparan para darle el último adiós en su natal Palo Real, Sabanagrande.