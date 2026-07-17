Altar de la 'Santa Muerte', armas y drogas: hallazgos durante allanamiento de "Los Kiwis"

Un altar con imágenes de la "Santa Muerte", armas de fuego y supuesta droga fueron los elementos encontrados por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) durante un allanamiento ejecutado contra una estructura denominada "Los Kiwis" en el departamento de Yoro.
El operativo se desarrolló en una vivienda ubicada en la colonia Díaz Chávez, sector 3, luego de una orden emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, como parte de las investigaciones.
Durante la intervención fueron detenidas tres personas identificadas como Silvia Xiomara Medina, de 46 años; Leonardo Ifrain Gámez Urbina, de 23; y Jimmy Ernesto Torres Antúnez, de 36.
Medina sería señalada como la presunta líder de "Los Kiwis", estructura a la que vinculan con actividades relacionadas con el tráfico de drogas en sectores de Yoro, de acuerdo con la información policial.
Agentes participaron en el allanamiento reportaron el decomiso de dos pistolas marca Girsan, una de color negro y otra gris, junto con sus respectivos cargadores y 24 cartuchos sin percutir.
Dentro del inmueble fueron localizadas 850 bolsas plásticas transparentes con polvo blanco, supuesta cocaína, así como dinero en efectivo que, según las autoridades, sumaba 5,000 lempiras.
Entre los objetos incautados estaban seis teléfonos celulares, una computadora portátil marca HP y un dispositivo que presuntamente era utilizado para el monitoreo de cámaras de seguridad instaladas en el lugar.
Los investigadores encontraron un altar con imágenes de la "Santa Muerte" y fotografías relacionadas con supuestas prácticas satánicas.
"Los Kiwis" presuntamente utilizaban el inmueble como centro para almacenar y distribuir sustancias ilícitas en diferentes zonas del departamento de Yoro.
Los tres detenidos fueron remitidos a la Fiscalía de Turno, donde enfrentarán un proceso por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego permitida.