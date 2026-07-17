Su hija de 12 años la encontró sin vida en la cama: Cronología del crimen de Bianca, asesinada por su pareja en la Planeta

La muerte de Bianca Ninoska García ha generado debate en distintos secrtores del país, no solo por la forma en que ocurrió el crimen, sino también porque (según el hermano de la víctima) fue su propia hija, de apenas 12 años, quien encontró a su madre sin vida dentro de la vivienda donde residían en la colonia Planeta, en La Lima, Cortés.
De acuerdo con las investigaciones policiales y los testimonios brindados por familiares, estas son las principales etapas del caso que mantiene bajo búsqueda a la pareja sentimental de la víctima, Alex Hernández.
Según el comisionado Eduardo Lanza, vecinos declararon que durante la noche Bianca y su pareja estuvieron compartiendo bebidas alcohólicas. Las autoridades también establecieron que en el lugar había otras personas, por lo que continúan recopilando declaraciones para reconstruir lo sucedido antes del crimen.
El hermano de la víctima rechazó la versión difundida por Alex Hernández en redes sociales, donde aseguró que el disparo fue accidental. "Vilmente en la madrugada le soltó un tiro en la cabeza, no fue un accidente lo que sucedió acá", expresó ante medios de comunicación.
Tras escuchar el estruendo del disparo, la hija mayor de Bianca abrió la puerta de la habitación y encontró una escena que, según sus familiares, marcará su vida para siempre. "Mi sobrina, al escuchar el ruido, abre la puerta y ve a su madre ensangrentada, desnuda", relató el hermano de Bianca, quien además pidió apoyo psicológico para los menores.
También aseguró que la niña fue quien encontró el cuerpo tendido sobre la cama, una imagen que describió como devastadora para toda la familia.
Después del crimen, Alex Hernández abandonó la vivienda y, presuntamente utilizando el teléfono celular de Bianca, publicó varios mensajes en Facebook donde insistía en que todo había ocurrido por accidente.
"Señores, fue sin intención, se me zafó un disparo", escribió el sospechoso desde la cuenta de la víctima, además de prometer que se entregaría a las autoridades.
Sin embargo, el hermano de Bianca sostiene que esos mensajes buscaban desviar la atención de las investigaciones. "Cobardemente le robó su teléfono y está escribiendo sus mensajes tratando de esconder todo lo que él hizo", denunció.
Hasta este viernes 17 de julio, la Policía Nacional confirmó que Alex Hernández continúa prófugo y que se mantiene como el principal sospechoso del crimen.
Mientras tanto, la familia de Bianca exige justicia y se concentra en proteger a los cuatro hijos que dejó la joven madre, especialmente a la niña de 12 años que encontró a su madre sin vida y que, según sus parientes, necesitará acompañamiento psicológico para superar el trauma que vivió.