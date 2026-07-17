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"Compartían unas cervezas": Sale a la luz qué hacíaBianca García antes de ser asesinada por su pareja

La Policía investiga qué ocurrió durante las últimas horas que Bianca García compartió con su pareja antes del crimen registrado en La Lima, Cortés

  • Actualizado: 17 de julio de 2026 a las 13:36
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Las investigaciones por el asesinato de Bianca Ninoska García continúan revelando nuevos detalles sobre las horas previas al crimen que dejó en la orfandad a cuatro menores de edad en la colonia Planeta, municipio de La Lima, Cortés.

 Foto: Redes sociales
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Uno de los datos que ahora forma parte de las pesquisas es que Bianca y su pareja sentimental habrían pasado parte de la noche compartiendo bebidas alcohólicas junto a otras personas, según testimonios obtenidos por la Policía Nacional.

 Foto: Redes sociales
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De acuerdo con el comisionado Eduardo Lanza, varios vecinos manifestaron a los investigadores que la pareja estuvo departiendo durante la noche antes de que ocurriera el crimen.

 Foto: Redes sociales
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El jefe policial explicó que esa información es una de las principales líneas de investigación, ya que las autoridades consideran que lo ocurrido durante ese encuentro pudo haber desencadenado el hecho violento.

 Foto: Redes sociales
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Lanza indicó además que en la reunión no únicamente se encontraban Bianca y su compañero de hogar, sino que también había otras personas, por lo que los agentes continúan recopilando testimonios para establecer qué sucedió en las horas previas al asesinato.

 Foto: Redes sociales
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Mientras tanto, los equipos de investigación realizan pericias técnicas y científicas para reconstruir minuto a minuto los acontecimientos ocurridos dentro de la vivienda.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
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La víctima fue encontrada sin vida la mañana del jueves 16 de julio dentro de su casa, donde también permanecían sus cuatro hijos, entre ellos un bebé de apenas ocho meses.

 Foto: Redes sociales
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Inicialmente se manejó la hipótesis de un posible estrangulamiento; sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones y los primeros hallazgos forenses, las autoridades indicaron que Bianca habría fallecido a causa de un disparo.

 Foto: Redes sociales
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El principal sospechoso del crimen es Alex Hernández, pareja sentimental de la víctima, quien abandonó la vivienda tras el hecho y continúa siendo buscado por las autoridades.

 Foto: Redes sociales
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Además, en una publicación Hernández escribió: "Miren, yo no quería matar, es más, estábamos compartiendo unas cervezas con ella. Yo la amo, pero se me zafó y no pude hacer nada. Pronto me entregaré a la justicia", confirmando así la versión de las autoridades policiales.

Foto: Captura de pantalla
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Antes de desaparecer, el hombre publicó varios mensajes en redes sociales en los que aseguró que el disparo ocurrió de manera accidental y afirmó que no tuvo intención de causarle la muerte a Bianca.

 Foto: Captura de pantalla
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No obstante, la Policía informó que hasta el momento el sospechoso no se ha entregado, por lo que continúan los operativos para ubicarlo, mientras el expediente será remitido al Ministerio Público una vez concluyan las diligencias forenses e investigativas.

 Foto: Redes sociales
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