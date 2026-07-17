"Compartían unas cervezas": Sale a la luz qué hacíaBianca García antes de ser asesinada por su pareja

Las investigaciones por el asesinato de Bianca Ninoska García continúan revelando nuevos detalles sobre las horas previas al crimen que dejó en la orfandad a cuatro menores de edad en la colonia Planeta, municipio de La Lima, Cortés.
Uno de los datos que ahora forma parte de las pesquisas es que Bianca y su pareja sentimental habrían pasado parte de la noche compartiendo bebidas alcohólicas junto a otras personas, según testimonios obtenidos por la Policía Nacional.
De acuerdo con el comisionado Eduardo Lanza, varios vecinos manifestaron a los investigadores que la pareja estuvo departiendo durante la noche antes de que ocurriera el crimen.
El jefe policial explicó que esa información es una de las principales líneas de investigación, ya que las autoridades consideran que lo ocurrido durante ese encuentro pudo haber desencadenado el hecho violento.
Lanza indicó además que en la reunión no únicamente se encontraban Bianca y su compañero de hogar, sino que también había otras personas, por lo que los agentes continúan recopilando testimonios para establecer qué sucedió en las horas previas al asesinato.
Mientras tanto, los equipos de investigación realizan pericias técnicas y científicas para reconstruir minuto a minuto los acontecimientos ocurridos dentro de la vivienda.
La víctima fue encontrada sin vida la mañana del jueves 16 de julio dentro de su casa, donde también permanecían sus cuatro hijos, entre ellos un bebé de apenas ocho meses.
Inicialmente se manejó la hipótesis de un posible estrangulamiento; sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones y los primeros hallazgos forenses, las autoridades indicaron que Bianca habría fallecido a causa de un disparo.
El principal sospechoso del crimen es Alex Hernández, pareja sentimental de la víctima, quien abandonó la vivienda tras el hecho y continúa siendo buscado por las autoridades.
Además, en una publicación Hernández escribió: "Miren, yo no quería matar, es más, estábamos compartiendo unas cervezas con ella. Yo la amo, pero se me zafó y no pude hacer nada. Pronto me entregaré a la justicia", confirmando así la versión de las autoridades policiales.
Antes de desaparecer, el hombre publicó varios mensajes en redes sociales en los que aseguró que el disparo ocurrió de manera accidental y afirmó que no tuvo intención de causarle la muerte a Bianca.
No obstante, la Policía informó que hasta el momento el sospechoso no se ha entregado, por lo que continúan los operativos para ubicarlo, mientras el expediente será remitido al Ministerio Público una vez concluyan las diligencias forenses e investigativas.