Dulce María, la menor encontrada sin vida en la colonia Venezuela de Comayagüela

Tenía apenas 16 años, estudiaba y esperaba con ilusión cumplir 17 años el próximo 8 de agosto. Hoy, el nombre de Dulce María García se suma a la lista de jóvenes víctimas de la violencia en Honduras.
La adolescente fue encontrada sin vida la mañana de este viernes 17 de julio en las aguas del río Guacerique, a la altura de la colonia Venezuela, en Comayagüela.
Su cuerpo fue localizado dentro de bolsas plásticas negras en una zona cercana a la corriente del río, en un hallazgo que movilizó a la Policía Nacional, Medicina Forense y al Cuerpo de Bomberos.
De manera preliminar, las investigaciones apuntan a que el cadáver habría sido lanzado desde el puente de la colonia Venezuela durante horas de la noche o la madrugada, aunque serán las pesquisas las que determinen cómo ocurrieron los hechos.
Pero detrás de la escena acordonada y de las investigaciones policiales había una historia que apenas comenzaba a escribirse. Dulce María era estudiante del Instituto Central Vicente Cáceres y, según relató su madre, recientemente recibía clases bajo la modalidad a distancia.
La mujer aseguró que su hija no tenía problemas con nadie y que jamás le comentó sobre amenazas o situaciones que hicieran pensar que su vida corría peligro.
La última conversación entre ambas ocurrió días antes de la tragedia, cuando la madre salió de su vivienda para asistir a un culto religioso.
"Portate bien", le dijo antes de despedirse, sin imaginar que aquella sería la última vez que vería con vida a su hija.
Más tarde, al recordar ese momento frente a la escena del hallazgo, la madre repitió entre lágrimas una frase que todavía la persigue: "Le di un beso en la frente y me fui a la iglesia".
Mientras avanzan las diligencias para esclarecer el caso, las autoridades trabajan para determinar qué ocurrió durante las horas previas a su desaparición y quiénes son los responsables de la muerte de la adolescente capitalina.