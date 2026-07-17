"Le di un beso en la frente y me fui a la iglesia": Madre de joven encontrada muerta en río Guacerique

"Le di un beso en la frente y me fui a la iglesia". Esa fue la última imagen que quedó grabada en la memoria de la madre de Dulce María García antes de que personas desconocidas le quitaran la vida a su hija en la capital de Honduras.
Entre lágrimas y completamente devastada, la mujer recordó las últimas horas que compartió con su hija, cuya muerte ha conmocionado a vecinos y familiares de la joven.
El cuerpo de la joven fue encontrado la mañana de este viernes 17 de julio en el río Guacerique, a la altura de la colonia Venezuela, dentro de bolsas plásticas negras.
Desde el momento en que llegó a la escena, Claudia Díaz sospechó que se trataba de su hija y permaneció en el lugar mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.
Pocas horas después, el temor se convirtió en realidad cuando se confirmó que la víctima era Dulce María García, una joven de apenas 16 años de edad.
La madre aseguró que hasta donde ella conocía, su hija no había recibido amenazas ni le había comentado sobre problemas con otras personas.
Según relató, la adolescente permaneció en la vivienda hasta el momento en que ella salió rumbo a la iglesia, sin imaginar que sería la última vez que la vería con vida.
"Le di un beso en la frente y me fui a la iglesia", repitió la mujer mientras lloraba desconsoladamente frente a periodistas y familiares. También explicó que desconoce qué pudo haber ocurrido durante las horas posteriores ni qué personas pudieron haber estado involucradas en el crimen.
Familiares señalaron que Dulce María cursaba sus estudios en el Instituto Central Vicente Cáceres de Tegucigalpa.
El hallazgo del cuerpo movilizó a agentes de la Policía Nacional, Medicina Forense y miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes participaron en la recuperación del cadáver debido a las difíciles condiciones del terreno.
De manera preliminar, las autoridades manejan la hipótesis de que la joven pudo haber sido privada de libertad antes de ser asesinada, aunque este extremo continúa bajo investigación.
Mientras tanto, equipos de investigación trabajan para esclarecer el móvil del crimen y determinar quiénes son los responsables de la muerte de la joven capitalina.