"Le soltó un tiro en la cabeza": hermano de Bianca García, asesinada por su pareja en la Planeta

Hermano de Bianca Ninozka García dio declaraciones sobre el crimen cometido presuntamente por su pareja, Alex Hernández, ocurrido el pasado jueves 16 de julio en la colonia Planeta de La Lima, Cortés.
El hermano de la joven negó que se haya tratado de un accidente, tal y como el sospechoso ha escrito a través de la cuenta de Facebook de la víctima.
"Él se está haciendo la víctima, no tomó ningún giro. Él es un psicópata, es una persona despiadada, no le puedo poner nombre a lo que ha hecho. Él está tratando de disuadir, está tratando de confundir a la población", aseguró.
"Lo que está pasando acá es una madre abnegada, entregada a sus hijos, una madre que moría por sus hijos, que a pesar de lo que estaba pasando se entregó a su hogar, le preparaba su comida y este vilmente en medio de la borrachera se entregó a él y cobardemente le pegó un tiro", afirmó.
"Cobardemente le robó su teléfono y está escribiendo sus mensajes tratando de esconder todo lo que él hizo", agregó.
"Yo con todo mi corazón se lo digo: mujer, no te calles porque lo que acabo de ver de retirar el cuerpo de mi hermana no vale la pena. Hablen hermanos, papás, si ustedes miran un mensaje en las redes sociales de su hija actúen. Mujeres alcen la voz, ustedes valen mucho", expresó.
"No nos dejemos engañar, la autopsia dice que fue homicidio, un disparo en la cabeza. Mi sobrina, al escuchar el ruido, abre la puerta y ve a su madre ensangrentada, desnuda después de entregarse en cuerpo y alma. Pido justicia", explicó.
"Pedí justicia. Hombres despiadados que creen tener la vida de una mujer en sus manos porque proveen, porque tienen un arma, porque son hombres. Yo pido justicia, lo único que pido es justicia", manifestó.
"Ella no estaba departiendo, él lo dejaba con su hijo y el trabajador, consumiendo una cantidad de cervezas que no era favorable", señaló el hermano de la víctima. En la foto figura el sospechoso, Alex Hernández quien prometió entregarse a las autoridades.
"Vilmente en la madrugada le soltó un tiro en la cabeza, no fue un accidente lo que sucedió acá", aseguró el hermano de Bianca.
"Estamos protegiendo la integridad de los niños. Que van a necesitar ayuda psicológica, más mi sobrina al ver el cuerpo de su madre tirado en la cama, ensangrentado, desnuda", explicó el hermano.
El cuerpo de la víctima fue retirado de la morgue en San Pedro Sula hasta este viernes 17 de julio. Su familia espera la llegada de su madre a Honduras desde Estados Unidos.