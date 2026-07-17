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Pareja de Bianca García revela cómo la mató en la Planeta: ¿Qué pasó minutos antes del crimen?

El sospechoso de asesinar a Bianca García huyó de la escena y se habría llevado el teléfono celular de la víctima, dispositivo que estaría utilizando para publicar mensajes en los que intenta justificar lo ocurrido

  • Actualizado: 17 de julio de 2026 a las 07:40
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El cuerpo de Bianca Ninozka García aún permanece en la morgue de San Pedro Sula, debido a que su madre reside en Estados Unidos y la familia está a la espera de su llegada a Honduras para iniciar las honras fúnebres.

 Foto: Redes sociales
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Por otro lado, Alex Hernández, pareja de la víctima y principal sospechoso del crimen, es buscado por las autoridades. Según familiares, durante la inspección de la escena no fue encontrado el teléfono celular de Bianca, por lo que presumen que Hernández tendría el dispositivo y estaría realizando publicaciones desde la cuenta de Facebook de la joven.

 Foto: Redes sociales
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Desde el perfil de Facebook de Bianca García, Alex Hernández habría intentado justificar lo ocurrido y también brindó detalles sobre lo que, según él, sucedió durante la madrugada del crimen.

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En una publicación realizada Hernández escribió: "Miren, yo no quería matar, es más, estábamos compartiendo unas cervezas con ella. Yo la amo, pero se me zafó y no pude hacer nada. Pronto me entregaré a la justicia".

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Durante la inspección de la vivienda, las autoridades encontraron casquillos de bala. Aunque inicialmente se manejó que la causa de muerte habría sido estrangulamiento, tras los análisis preliminares forenses se conoció que la madre de cuatro hijos presentaba una perforación de bala.

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Minutos antes de la muerte de Bianca, según la Policía Nacional, las personas que se encontraban en la vivienda estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Esta versión también fue mencionada por el sospechoso en uno de los mensajes publicados.

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"Eso es lo que comentan los vecinos entrevistados por la Policía Nacional, percibo yo que eso pudo haber sido el detonante de la acción que pasó", explicó el comisionado de la Policía Nacional, Lanza.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
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"Habían otras personas también allí departiendo, lo que nos genera varias líneas de investigación, además de las líneas técnico-científicas que la Policía está recabando en la escena", agregó el comisionado.

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Las autoridades aseguraron que existen varios elementos que no pueden ser revelados para evitar afectar el proceso investigativo. Aunque Alex Hernández anunció que se entregaría ante la justicia, hasta el momento no se ha comunicado con las autoridades.

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Utilizando el perfil de la víctima, Alex Hernández aseguró que todo "fue sin intención" y que la muerte ocurrió luego de que se le habría escapado un disparo. Sin embargo, será la investigación la que determine cómo ocurrieron los hechos.

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En redes sociales, usuarios cuestionaron la versión del sospechoso y señalaron que, si se trató de un accidente, debió haber buscado ayuda y trasladado a Bianca García a un centro asistencial en lugar de huir del lugar.

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Alex Hernández era padre de dos de los hijos menores de Bianca García: un niño de cinco años y un bebé de ocho meses. Además, la víctima dejó a un adolescente de 16 años y a una menor de 12 años. Aunque el sospechoso aseguró que la muerte de su pareja ocurrió luego de "zafársele un disparo", serán las autoridades de Medicina Forense las encargadas de determinar científicamente la causa de muerte.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
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