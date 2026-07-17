Pareja de Bianca García revela cómo la mató en la Planeta: ¿Qué pasó minutos antes del crimen?

Alex Hernández era padre de dos de los hijos menores de Bianca García: un niño de cinco años y un bebé de ocho meses. Además, la víctima dejó a un adolescente de 16 años y a una menor de 12 años. Aunque el sospechoso aseguró que la muerte de su pareja ocurrió luego de "zafársele un disparo", serán las autoridades de Medicina Forense las encargadas de determinar científicamente la causa de muerte.