"Eramos felices": los mensajes atribuidos a la pareja de Bianca García en Facebook tras su muerte

Alex Hernández realizó varias publicaciones y comentarios desde el perfil de Facebook de Bianca García, asegurando que la muerte de la joven ocurrió por un disparo accidental y afirmó que se entregaría ante las autoridades.
"Señores, fue sin intención, se me zafó un disparo. Ella y yo éramos muy felices", escribió Hernández en un comentario realizado desde la cuenta de la víctima.
El crimen de Bianca ocurrió en horas de la madrugada del pasado jueves 16 de julio, mientras en la vivienda permanecían sus cuatro hijos, en la colonia Planeta de La Lima, Cortés.
"Ustedes juzgan y no saben cómo sucedió todo, fue sin intención. Lastimosamente me tocó a mí pagar el error", escribió Hernández en otro mensaje. Sin embargo, la Policía Nacional continúa investigando los hechos para determinar lo ocurrido y establecer si sus declaraciones corresponden a la realidad o buscan justificar lo sucedido.
Hernández también indicó en redes sociales que se entregaría ante las autoridades en las próximas horas, aunque hasta el momento no se ha confirmado públicamente si realizó dicha acción. La Policía Nacional informó que se activará una alerta roja de Interpol para localizarlo.
Sobre la forma en que ocurrió la muerte de García, preliminarmente se conoció que habría sido por estrangulamiento; sin embargo, en la escena también fueron encontrados casquillos de bala y se informó que la víctima tenía un impacto de bala.
Según informes preliminares, García se encontraba junto a sus cuatro hijos, incluido un bebé de ocho meses, al momento de registrarse el violento hecho que dejó a los menores en la orfandad.
Familiares de Bianca aseguraron que desconocían que la joven estuviera enfrentando episodios de violencia dentro de su relación sentimental con Hernández.
"Habían otras personas departiendo y eso nos genera varias líneas de investigación", explicó el comisionado de la Policía Nacional, Lanza.
La familia de Bianca también aseguró que, tras el crimen, Alex Hernández se habría llevado el teléfono celular de la víctima, lo que explicaría que continúe realizando publicaciones desde su cuenta de Facebook.
"Cuando las personas cometen un delito y saben que hay una carga procesal, tienden a considerar este tipo de decisiones, pero esto lo que puede hacer es disminuir la pena en el sentido de agravantes", señaló el comisionado de la Policía Nacional, Lanza. sobr ela posible entrega del sospechoso.
Alex Hernández habría usado la cuenta de Bianca García para justificar su muerte, sin embargo, las autoirdades hacen las investigaciones del caso.