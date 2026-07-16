Alex Hernández, pareja de Bianca García, sospechoso de asesinarla en la colonia Planeta

Como Alex Daniel Hernández, de 38 años de edad, fue identificada la pareja de Bianca Ninozka García, la mujer asesinada en la colonia Planeta de La Lima, Cortés. Hoy, la persona con quien compartía su vida es señalada como el principal sospechoso de haberle quitado la vida.
De manera preliminar, se informó que la mujer habría muerto por estrangulamiento. Sin embargo, trascendió que en la escena del crimen se encontraron casquillos de bala. Será Medicina Forense la encargada de determinar la causa exacta de muerte mediante la autopsia.
"Ella era muy reservada. Problemas de pareja en toda relación hay; ella era reservada y nunca dijo nada de eso", expresó un familiar a HCH.
"Él siempre se le vio un carácter fuerte, imponente, y era así con ella y con todo mundo, hasta con los clientes que tenía, porque él arreglaba aires acondicionados", agregó el familiar de la víctima.
Alex Hernández tenía su propio negocio dedicado al rubro de la refrigeración. La familia confirmó que el sospechoso vivía junto a Bianca y sus hijos.
Según familiares de la víctima, el hombre es originario de Copán, departamento donde visitaba a sus parientes.
"Si la gente lo ha visto, que nos puedan ayudar a identificarlo y reportarlo. Es un hecho que no se puede dejar a un lado", manifestó un familiar.
"Se supone que fue con un arma de fuego, pero desconozco si la dejaron allí. Todos nos quedamos sorprendidos; al final no sé si encontraron el arma o si él la llevó", relató.
Bianca Ninozka García era madre de cuatro menores: un joven de 16 años, una niña de 12 años, un menor de cinco años y un bebé de ocho meses. Tras escuchar el llanto del bebé, sus hijos se levantaron y se percataron de que Bianca ya se encontraba sin vida.
En redes sociales, Alex Hernández compartía mensajes en los que expresaba cariño hacia su familia. En uno de sus comentarios escribió: "Mi hermosa familia, los amo". Sin embargo, ahora es buscado por las autoridades como presunto responsable del asesinato de su pareja.