"Te protegeré con mi vida": últimos mensajes de Bianca antes ser asesinada por su pareja en la Planeta

Bianca Ninozka García fue presuntamente asesinada por su pareja durante la madrugada de este jueves 16 de julio. Tras su muerte, varias de las publicaciones que compartió en redes sociales han cobrado relevancia.
"Ella pedía auxilio con esos mensajes", escribió un amigo en una de sus últimas publicaciones, donde Bianca compartía una fotografía de su bebé y prometía cuidarlo con su vida.
"Te protegeré con mi vida de todo este mundo cruel", escribió la madre junto a una fotografía de su hijo de ocho meses. Tras conocerse su muerte, decenas de amigos reaccionaron a la publicación lamentando no haber podido ayudarla.
"No puedes curarte en el mismo ambiente en el que te enfermaste. Corre y no regreses", fue otro de los mensajes que Bianca publicó días antes de ser asesinada.
La pareja de la víctima fue identificada como Alex Hernández, quien presuntamente habría huido de la vivienda durante la madrugada, luego de cometer el crimen.
Hasta el momento, la familia desconoce el paradero del hombre. El crimen ocurrió al interior de la vivienda de la pareja, ubicada en la colonia Planeta, en La Lima, Cortés.
Bianca deja cuatro hijos: un joven de 16 años, una niña de 12 años, un menor de cinco años y un bebé de ocho meses.
En otra publicación en redes sociales, Alex Hernández escribió: "Mi hermosa familia, los amo", junto a una fotografía de Bianca. Semanas después, se convirtió en el principal sospechoso de su muerte.
La familia reconoce que la pareja atravesaba constantes problemas. Incluso, entre los planes de Bianca estaba salir del país para trabajar y ofrecer un mejor futuro a sus hijos.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles oficiales sobre cómo ocurrió el crimen. De forma preliminar, se sospecha que la víctima murió por estrangulamiento.