EN FOTOS: Varios heridos, vehículos destruidos y una cisterna volcada deja fuerte accidente en el anillo periférico

Una escena de destrucción, vehículos convertidos en chatarra y varias personas heridas fue el saldo que dejó el fuerte accidente registrado la mañana de este jueves 16 de julio en el anillo periférico de Tegucigalpa.
Las imágenes captadas en el lugar muestran automóviles con severos daños en sus estructuras, algunos prácticamente irreconocibles tras la violencia del impacto provocado por el percance.
En medio del caos, una cisterna que transportaba agua terminó volcada sobre la carretera, con las llantas hacia arriba y derramando parte de su carga sobre el pavimento.
A pocos metros del pesado vehículo permanecían varios de los automotores involucrados, algunos de ellos con daños tan severos que hacían difícil imaginar cómo sus ocupantes lograron sobrevivir.
Varias personas permanecían tendidas o sentadas a la orilla de la carretera mientras esperaban asistencia médica, quejándose del dolor y de las lesiones sufridas durante el accidente.
Socorristas de la Cruz Roja y otros equipos de emergencia se desplazaron rápidamente hasta la zona para brindar los primeros auxilios a los afectados y estabilizar a quienes presentaban heridas de consideración.
Algunos lesionados fueron atendidos en el lugar, mientras que otros tuvieron que ser trasladados de emergencia hacia distintos centros asistenciales para recibir atención especializada.
El percance se registró aproximadamente a las 9:00 de la mañana a la altura del desvío hacia Loarque, en uno de los puntos de mayor circulación vehicular del anillo periférico.
De acuerdo con los reportes preliminares, el camión cisterna perdió el control y terminó volcándose sobre la vía, impactando a varios vehículos que circulaban por el sector.
La fuerza del choque provocó daños de consideración en al menos seis automotores, uno de los cuales quedó prácticamente destruido tras ser alcanzado por el pesado vehículo.
Las labores de rescate y atención de los heridos obligaron a cerrar parcialmente la circulación, generando un extenso congestionamiento vehicular en ambos sentidos de la carretera.
Pese a la magnitud de la escena y a los cuantiosos daños materiales, las autoridades confirmaron que hasta el momento no se reportan personas fallecidas, aunque varios de los lesionados permanecen bajo observación médica.