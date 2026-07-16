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La víctima quedó atrapada bajo las llantas de una rastra: accidente en Choloma deja un muerto

Bajo las llantas de una rastra quedó el cuerpo de un motociclista tras un fatal accidente registrado en la vuelta del Cura, en Choloma, Cortés. Aquí las impactantes imágenes

  • Actualizado: 16 de julio de 2026 a las 10:35
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Los accidentes de tránsito continúan cobrando vidas en Honduras. Esta vez, la víctima fue un motociclista que murió tras quedar atrapado bajo el pesado vehículo en la vuelta del Cura, en Choloma, Cortés.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
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Las imágenes muestran la motocicleta junto al cuerpo de la víctima y, a pocos metros, el casco de seguridad que portaba al momento del accidente.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
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Hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre cómo ocurrió el accidente en el que estuvieron involucrados la motocicleta y la rastra. Sin embargo, en la escena se observa el vehículo de dos ruedas debajo del pesado automotor.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
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Una de las hipótesis preliminares es que el motociclista habría impactado contra la parte trasera de la rastra, lo que provocó que derrapara hasta quedar debajo del vehículo.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
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Al lugar del accidente llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron la escena mientras se desarrollaban las primeras diligencias de investigación.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
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Debido a lo impactante de la escena, varias personas que transitaban por el sector se detuvieron para observar lo ocurrido.

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Tras el fuerte impacto, al motociclista se le desprendió el casco de seguridad que portaba, el cual era de color negro con detalles azules.

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Aunque la víctima aún no ha sido identificada, se conoció que la motocicleta portaba la placa JBN-9296.

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Las imágenes también muestran que la rastra no sufrió daños de consideración, a diferencia de la motocicleta, que quedó severamente dañada tras el impacto.

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Las autoridades permanecían a la espera del personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico de la víctima.

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