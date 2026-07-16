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Aplastados quedaron vehículos tras volcamiento de camión cisterna en anillo periférico

El percance dejó al menos tres personas heridas, varios vehículos destrozados y uno con pérdida total. El pesado automotor quedó atravesado sobre la vía, generando un fuerte congestionamiento vehicular en ambos sentidos.

  • Actualizado: 16 de julio de 2026 a las 10:08
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Los vehículos involucrados quedaron reducidos a un amasijo de hierro tras el fuerte impacto provocado por el vuelco de un camión cisterna en el anillo periférico, a la altura del desvío a Loarque. Así la escena del accidente.

Fotos: David Romero/EL HERALDO.
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La violencia de la colisión dejó uno de los automóviles con la parte trasera completamente destruida, evidenciando la magnitud del accidente registrado la mañana de este jueves.
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El asiento trasero y la cajuela de uno de los vehículos quedaron totalmente aplastados luego de ser embestidos por el camión cisterna que terminó volcado sobre la vía.

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La fuerza del impacto ocasionó pérdidas materiales cuantiosas, incluyendo la destrucción total de uno de los automotores involucrados en el múltiple accidente.
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Carrocerías retorcidas, vidrios destrozados y piezas esparcidas sobre el pavimento reflejaron la intensidad del choque ocurrido en el anillo periférico de Tegucigalpa.

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Los severos daños sufridos por los vehículos generan preocupación por el estado de salud de los tres heridos que fueron trasladados y atendidos por equipos de emergencia.
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Uno de los automóviles quedó prácticamente irreconocible tras recibir el impacto de la pesada cisterna, que terminó con las llantas hacia arriba en pleno alto tránsito.

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El múltiple accidente dejó una escena de destrucción, con varios vehículos severamente dañados y uno de ellos declarado como pérdida total.
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La parte trasera completamente colapsada de uno de los carros evidenció la fuerza con la que el camión cisterna embistió a los automotores antes de volcar.

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Los daños en los vehículos fueron de gran magnitud tras el aparatoso accidente que también afectó a otros tres automotores con impactos de menor consideración.
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Entre láminas retorcidas y restos de los vehículos, los equipos de emergencia auxiliaron a los heridos mientras el tránsito permanecía completamente congestionado.
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La magnitud de los daños materiales quedó reflejada en los vehículos destrozados que permanecían sobre el anillo periférico, mientras las autoridades realizaban las labores de atención e investigación del accidente.
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