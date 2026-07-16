Aplastados quedaron vehículos tras volcamiento de camión cisterna en anillo periférico

Los vehículos involucrados quedaron reducidos a un amasijo de hierro tras el fuerte impacto provocado por el vuelco de un camión cisterna en el anillo periférico, a la altura del desvío a Loarque. Así la escena del accidente.
La violencia de la colisión dejó uno de los automóviles con la parte trasera completamente destruida, evidenciando la magnitud del accidente registrado la mañana de este jueves.
El asiento trasero y la cajuela de uno de los vehículos quedaron totalmente aplastados luego de ser embestidos por el camión cisterna que terminó volcado sobre la vía.
La fuerza del impacto ocasionó pérdidas materiales cuantiosas, incluyendo la destrucción total de uno de los automotores involucrados en el múltiple accidente.
Carrocerías retorcidas, vidrios destrozados y piezas esparcidas sobre el pavimento reflejaron la intensidad del choque ocurrido en el anillo periférico de Tegucigalpa.
Los severos daños sufridos por los vehículos generan preocupación por el estado de salud de los tres heridos que fueron trasladados y atendidos por equipos de emergencia.
Uno de los automóviles quedó prácticamente irreconocible tras recibir el impacto de la pesada cisterna, que terminó con las llantas hacia arriba en pleno alto tránsito.
El múltiple accidente dejó una escena de destrucción, con varios vehículos severamente dañados y uno de ellos declarado como pérdida total.
La parte trasera completamente colapsada de uno de los carros evidenció la fuerza con la que el camión cisterna embistió a los automotores antes de volcar.
Los daños en los vehículos fueron de gran magnitud tras el aparatoso accidente que también afectó a otros tres automotores con impactos de menor consideración.
Entre láminas retorcidas y restos de los vehículos, los equipos de emergencia auxiliaron a los heridos mientras el tránsito permanecía completamente congestionado.
La magnitud de los daños materiales quedó reflejada en los vehículos destrozados que permanecían sobre el anillo periférico, mientras las autoridades realizaban las labores de atención e investigación del accidente.