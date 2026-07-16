Escena del crimen: Sus hijos observaban desde afuera mientras investigaban la muerte de Bianca García

Dos sillas colocadas frente a la vivienda y varios menores esperando noticias de su madre marcaron una de las escenas más dolorosas tras el crimen de Bianca Ninoska García en la colonia Planeta, en La Lima, Cortés.
Mientras agentes policiales acordonaban el lugar y personal de Medicina Forense realizaba las primeras diligencias, los hijos de la víctima permanecían afuera de la casa donde horas antes había sido hallada sin vida.
A la escena también llegaron representantes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), quienes brindaron acompañamiento a los menores mientras avanzaban las investigaciones.
Las imágenes captadas en el lugar muestran a los niños aguardando sentados mientras las autoridades ingresaban y salían de la vivienda recopilando indicios para esclarecer lo sucedido durante la madrugada.
La víctima fue identificada como Bianca Ninoska García, de aproximadamente 35 años, madre de cuatro hijos de 16, 15 y 5 años, además de un bebé de apenas ocho meses.
De acuerdo con la información preliminar, el crimen habría ocurrido mientras los menores permanecían dentro de la vivienda.
Uno de los primeros indicios de que algo no estaba bien fue el llanto constante del bebé de ocho meses, situación que llamó la atención de sus hermanos mayores, quienes comenzaron a buscar a su madre dentro de la casa.
Uno de los hijos también relató haber escuchado durante la madrugada el ruido del portón de la vivienda abriéndose, por lo que presume que alguien abandonó el lugar poco antes del hallazgo.
De manera preliminar, las autoridades manejan como principal sospechoso a la pareja sentimental de Bianca, quien presuntamente abandonó la vivienda tras el crimen.
Asimismo, se investiga la hipótesis de que la mujer habría fallecido por estrangulamiento, aunque serán las pericias forenses las que determinen oficialmente las causas de la muerte.
Familiares de la víctima señalaron que la relación atravesaba dificultades desde hacía varios meses y aseguraron que Bianca tenía intenciones de separarse de su pareja antes de lo ocurrido.
El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades correspondientes.