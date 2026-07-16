  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Ella era Bianca García, madre que habría sido asesinada presuntamente por su pareja en la Planeta

Como una madre entregada y amorosa será recordada Bianca Ninozka García, quien habría sido asesinada por su pareja dentro de su vivienda en la colonia Planeta, en La Lima, Cortés

  • Actualizado: 16 de julio de 2026 a las 08:59
Ella era Bianca García, madre que habría sido asesinada presuntamente por su pareja en la Planeta
1 de 12

Bianca Ninozka García deja hoy a sus cuatro pequeños. Sus dos hijos mayores, con mayor conciencia de la tragedia, lloraban desconsolados la pérdida de su madre.

 Foto: Redes sociales
Ella era Bianca García, madre que habría sido asesinada presuntamente por su pareja en la Planeta
2 de 12

En redes sociales, Bianca Ninozka García se mostraba como una madre entregada a sus cuatro hijos. Con frecuencia compartía fotografías de ellos y expresaba el amor que sentía por sus pequeños, especialmente por su bebé de tan solo ocho meses.

 Foto: Redes sociales
Ella era Bianca García, madre que habría sido asesinada presuntamente por su pareja en la Planeta
3 de 12

Bianca deja una niña de 12 años, un joven de 16 años, un menor de cinco años y un bebé de ocho meses de edad. Los dos hijos menores eran, según información preliminar, hijos de su actual pareja.

 Foto: Redes sociales
Ella era Bianca García, madre que habría sido asesinada presuntamente por su pareja en la Planeta
4 de 12

Las investigaciones preliminares señalan que Bianca habría sido asesinada presuntamente a manos de su pareja, quien supuestamente, tras haberla estrangulado, huyó de la vivienda. La autopsia será la que confirme si Bianca murió por estrangulamiento o de otra forma.

Foto: Redes sociales
Ella era Bianca García, madre que habría sido asesinada presuntamente por su pareja en la Planeta
5 de 12

Durante la madrugada, los menores escucharon que alguien lanzó el portón de la vivienda, lo que presuntamente habría sido la pareja de Bianca escapando del lugar.

 Foto: Redes sociales
Ella era Bianca García, madre que habría sido asesinada presuntamente por su pareja en la Planeta
6 de 12

La alerta comenzó horas después, cuando los hijos despertaron por el llanto del bebé de ocho meses, quien aún era amamantado por su madre.

 Foto: Redes sociales
Ella era Bianca García, madre que habría sido asesinada presuntamente por su pareja en la Planeta
7 de 12

Según familiares que llegaron al lugar, la pareja tenía varios problemas en el hogar. Incluso, en redes sociales Bianca había compartido algunos mensajes que reflejaban momentos difíciles.

 Foto: Redes sociales
Ella era Bianca García, madre que habría sido asesinada presuntamente por su pareja en la Planeta
8 de 12

“Volveré a estar bien y quizás mejor que antes”, escribió Bianca en una publicación acompañada de una fotografía.

 Foto: Redes sociales
Ella era Bianca García, madre que habría sido asesinada presuntamente por su pareja en la Planeta
9 de 12

En sus redes sociales, la madre siempre compartía con orgullo momentos junto a sus cuatro hijos y mostraba el cariño que les tenía.

 Foto: Redes sociales
Ella era Bianca García, madre que habría sido asesinada presuntamente por su pareja en la Planeta
10 de 12

El hecho fue reportado durante las primeras horas de este jueves 16 de julio. De manera preliminar, se presume que la tragedia ocurrió durante la madrugada.

 Foto: Redes sociales
Ella era Bianca García, madre que habría sido asesinada presuntamente por su pareja en la Planeta
11 de 12

El bebé de ocho meses lloraba desconsoladamente mientras sus hermanos descubrían que Bianca se encontraba sin vida. La periodista Krizzia Estrada llegó al lugar tomó al menor y le dio de comer para ayudarlo a calmarse.

 Foto: Redes sociales
Ella era Bianca García, madre que habría sido asesinada presuntamente por su pareja en la Planeta
12 de 12

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, personal de Medicina Forense y, posteriormente, representantes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), quienes brindaron atención a los menores.

 Foto: Héctor Paz/ OPSA
Cargar más fotos