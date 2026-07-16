Ella era Bianca García, madre que habría sido asesinada presuntamente por su pareja en la Planeta

Bianca Ninozka García deja hoy a sus cuatro pequeños. Sus dos hijos mayores, con mayor conciencia de la tragedia, lloraban desconsolados la pérdida de su madre.
En redes sociales, Bianca Ninozka García se mostraba como una madre entregada a sus cuatro hijos. Con frecuencia compartía fotografías de ellos y expresaba el amor que sentía por sus pequeños, especialmente por su bebé de tan solo ocho meses.
Bianca deja una niña de 12 años, un joven de 16 años, un menor de cinco años y un bebé de ocho meses de edad. Los dos hijos menores eran, según información preliminar, hijos de su actual pareja.
Las investigaciones preliminares señalan que Bianca habría sido asesinada presuntamente a manos de su pareja, quien supuestamente, tras haberla estrangulado, huyó de la vivienda. La autopsia será la que confirme si Bianca murió por estrangulamiento o de otra forma.
Durante la madrugada, los menores escucharon que alguien lanzó el portón de la vivienda, lo que presuntamente habría sido la pareja de Bianca escapando del lugar.
La alerta comenzó horas después, cuando los hijos despertaron por el llanto del bebé de ocho meses, quien aún era amamantado por su madre.
Según familiares que llegaron al lugar, la pareja tenía varios problemas en el hogar. Incluso, en redes sociales Bianca había compartido algunos mensajes que reflejaban momentos difíciles.
“Volveré a estar bien y quizás mejor que antes”, escribió Bianca en una publicación acompañada de una fotografía.
En sus redes sociales, la madre siempre compartía con orgullo momentos junto a sus cuatro hijos y mostraba el cariño que les tenía.
El hecho fue reportado durante las primeras horas de este jueves 16 de julio. De manera preliminar, se presume que la tragedia ocurrió durante la madrugada.
El bebé de ocho meses lloraba desconsoladamente mientras sus hermanos descubrían que Bianca se encontraba sin vida. La periodista Krizzia Estrada llegó al lugar tomó al menor y le dio de comer para ayudarlo a calmarse.
Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, personal de Medicina Forense y, posteriormente, representantes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), quienes brindaron atención a los menores.