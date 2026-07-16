Su bebé de ocho meses lloraba: pareja de Bianca la habría matado con sus cuatro hijos dentro de la casa

Otra mujer vuelve a morir presuntamente a manos de su pareja en la colonia Planeta, en La Lima, Cortés. ¿Qué se sabe del crimen? Aquí los detalles.
El hecho habría ocurrido en horas de la madrugada de este jueves 16 de julio. Uno de los menores relató a la prensa que escucharon cuando lanzaron el portón de la vivienda, presuntamente la pareja de la víctima huyendo del lugar.
La víctima fue identificada como Bianca Ninoska García, de 35 años de edad, quien era madre de cuatro menores: uno de 16 años, una niña de 12 años, un niño de cinco años y un bebé de ocho meses.
Además del fuerte ruido del portón, los menores se despertaron por el llanto del bebé de ocho meses, quien permanecía llorando. Fue en ese momento cuando se percataron de que su madre estaba sin vida y que su pareja habría escapado.
Posteriormente, familiares de la víctima llegaron al lugar, al igual que miembros de la Policía Nacional y Medicina Forense. Los menores fueron retirados de la vivienda mientras las autoridades realizaban las investigaciones correspondientes.
De manera preliminar, se maneja que Bianca habría muerto por estrangulamiento a manos de su pareja, quien después de cometer el crimen huyó del lugar.
La periodista Krizzia Estrada, del canal HCH, que llegó a la escena tomó en brazos al bebé de ocho meses y le dio de comer, debido a que el menor no dejaba de llorar. La niña de 12 años relató que su madre todavía amamantaba al pequeño.
Familiares de la víctima informaron que Bianca tenía problemas con su pareja desde hace varios meses y que, entre sus planes, estaba separarse de él.
Con su actual pareja, Bianca tuvo dos hijos, según sus familiares: el bebé de ocho meses y un menor de cinco años de edad.
También se conoció que la madre de Bianca reside en Estados Unidos y que ya tenía previsto viajar a Honduras tras conocer la tragedia de su hija.
Una imagen captó a los tres menores abrazándose en medio del dolor. Los niños permanecieron afuera de la vivienda, donde colocaron dos sillas mientras las autoridades realizaban las diligencias del caso.
El crimen de Bianca se dio a conocer a tempranas horas de la mañana de este jueves 16 de julio; las autoridades darán inicio a las investigaciones.