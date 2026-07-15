"Agarró al niño y salió corriendo": revelan cómo ocurrió el ataque que mató a Lian y a su madre

El crimen de un menor de cuatro años y su madre causó consternación en Honduras. El niño falleció el pasado 11 de julio, cuando ocurrió el ataque, mientras que su madre murió el martes 14 de julio, luego de permanecer varios días hospitalizada.
A cuatro días del crimen, poco a poco han ido surgiendo nuevos detalles. ¿Cómo fue el momento en que hombres armados llegaron a la pulpería de El Progreso y comenzaron a disparar?
Todo comenzó alrededor de las 9:00 de la noche del sábado 11 de julio. Lian Rodríguez Suárez, de cuatro años, se encontraba junto a su madre, Cindy Suárez, y su abuelo, Rubén Suárez, cuando varios sicarios armados llegaron al negocio.
La madre de Lian falleció sin llegar a saber que su hijo había muerto primero, según relató un tío de la joven.
De acuerdo con el relato del familiar, aproximadamente cuatro minutos después de que se interrumpiera el servicio de energía eléctrica, "llegaron hombres en un carro a la pulpería de mi hermano. Él estaba chineando al niño en la galera del negocio, donde también estaba mi sobrina".
Seguidamente agregó: "Lo que sabemos es que los tipos le dijeron a mi hermano que abriera y fue cuando le dispararon con una escopeta y también hirieron al niño. Mi sobrina agarró al niño y salió corriendo, pero los hombres le dispararon por la espalda".
Las tres víctimas, gravemente heridas, fueron trasladadas al hospital público de El Progreso; sin embargo, el menor ya no presentaba signos vitales.
Las autoridades detuvieron a Manuel Antonio Gómez Pineda en posesión de una camioneta y una escopeta, las cuales, según las investigaciones, habrían sido utilizadas para perpetrar el ataque.
Manuel Antonio Gómez Pineda es el principal sospechoso del crimen, ya que, de acuerdo con las investigaciones, Rubén Suárez le había cobrado un dinero que este le adeudaba por productos de la pulpería. Esta es la principal hipótesis del crimen
La madre de Lian hizo todo lo posible por salvarle la vida, pero ambos fueron alcanzados por las balas durante el ataque.