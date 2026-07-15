Tras matarlo a machetazos, huyó desnudo: cronología del crimen del niño de 11 años en Colón

Un macabro crimen ocurrió en Balfate, Colón, cuando un pequeño de 11 años de edad fue brutalmente atacado a machetazos cuando descansaba en una hamaca al interior de su vivienda. Esto se sabe del caso.
José Ramón Gutiérrez Maldonado era un menor de tan solo 11 años que estaba a punto de concluir su educación primaria, pues cursaba el sexto grado en la Escuela Carlos Vega.
Según vecinos de Balfate, el menor descansaba en una hamaca al interior de su vivienda cuando el individuo ingresó portando un arma blanca.
Una vez dentro de la vivienda, el sujeto, sin mediar palabra, atacó y asesinó al menor, para luego darse a la fuga.
El miembro de la Policía Nacional, identificado únicamente con el apellido Ramos, detalló que el arma utilizada en el crimen "es un arma blanca tipo machete".
Tras cometer el crimen, vecinos de la zona encontraron al sospechoso caminando completamente desnudo por las calles de tierra de la comunidad, donde fue detenido el pasado martes 14 de julio.
Cuando las autoridades trasladaron al sospechoso, este ya portaba ropa: una camisa azul oscuro y una calzoneta negra.
El cuerpo del menor fue encontrado boca abajo sobre un charco de sangre en el interior de su vivienda. Posteriormente, fue trasladado a la morgue de la ciudad de Tocoa.
El individuo era conocido por los vecinos con el alias de "Piolín", pero su nombre es José Efraín Armijo. Al momento de su captura, la prensa le consultó por qué había cometido el crimen y respondió: "Por suerte".
El agente de la Policía Nacional, Ramos, aseguró que durante la detención el hombre no brindó detalles relevantes sobre el crimen: "No ha hablado, parece que anduviera aparentemente bajo los efectos de una droga o que pueda tener algún problema".