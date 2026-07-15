Hombre corría desnudo por las calles tras matar a machetazos a un niño en Colón

Los pobladores de la comunidad de Cerro Colorado, en el municipio de Balfate, departamento de Colón, se encuentran consternados por el asesinato de un menor de apenas 11 años de edad, quien fue atacado a machetazos por un hombre el pasado martes 14 de julio.
La pequeña víctima respondía en vida al nombre de José Ramón Gutiérrez Maldonado, quien según las versiones de conocidos, era estudiante de sexto grado en la Escuela Carlos Vega, ubicada en la misma comunidad donde ocurrió el crimen.
De acuerdo con las versiones de los vecinos, el agresor identificado como José Efrain Armijo, alias "Piolín", ingresó a la humilde vivienda en la que se encontraba el niño, durmiendo en una hamaca, y sin mediar palabras lo atacó con un arma blanca hasta matarlo.
Tras el violento hecho, autoridades policiales detuvieron al homicida, quien corría desnudo por las calles de la zona mientras huía.
Según los primeros reportes, el capturado presentaba aparentes signos de encontrarse bajo los efectos de drogas o alcohol al momento de su detención, aunque no descartaron ninguna línea de investigación.
Y aunque hay pobladores que aducen que el capturado "tiene problemas mentales" la Policía Nacional confirmó que el sospechoso ya contaba con un antecedente por portación ilegal de armas.
Vecinos de Cerro Colorado, indignados por lo ocurrido, intentaron tomar justicia por su propia mano contra el detenido, pero la oportuna intervención de agentes policiales evitó que la situación derivara en un linchamiento.
Tras su arresto, el hombre acusado fue trasladado hacia las instalaciones de la Unidad Departamental de la Policía (UDED 2) para el debido proceso mientras avanzan las investigaciones.
Durante una breve entrevista con medios locales, el detenido respondió con frases entrecortadas ante las preguntas de los periodistas, entre ellas: "Por la suerte", al ser consultado sobre lo que lo llevó a cometer el crimen.
Las autoridades indicaron que no se logró recuperar el arma utilizada en el ataque, por lo que continúan las diligencias para esclarecer todos los detalles del caso.
El sospechoso, de entre 30 y 35 años según estimaciones policiales, será presentado en las próximas horas ante la autoridad competente.
Mientras tanto, familiares de la pequeña víctima y vecinos de la localidad piden que se haga justicia por este crimen que terminó en la muerte de un inocente.