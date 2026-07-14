Regidor de Danlí: ¿Quién es Henry Valladares, docente acusado de abusar y embarazar a una alumna?

Henry Antonio Valladares Vallecillo es uno de los actuales regidores del municipio de Danlí, El Paraíso, pero hoy se enfrenta a un proceso legal, acusado de violación especial en perjuicio de una menor de 13 años de edad.
Valladares tiene una gran trayectoria en el mundo de la política en Honduras; es un reconocido miembro del Partido Liberal en el municipio y ha participado en varios procesos electorales.
Para el proceso electoral del 2021, apoyó al movimiento del entonces precandidato Ángel Darío Banegas Leiva en el movimiento "La Esperanza de Honduras".
En esa corriente política, Henry participó como precandidato a alcalde por el Partido Liberal; sin embargo, no logró ganar la mayoría de votos para avanzar a las elecciones generales.
Actualmente, se desempeñaba como regidor municipal en la gestión del alcalde Abraham Kafati Díaz y también como docente. Sin embargo, se ha conocido que ocupó el puesto de regidor en gestiones de alcaldes anteriores.
La captura del funcionario se anunció el pasado 13 de julio del 2026, por la supuesta violación en perjuicio de una alumna. Las investigaciones de las autoridades indican que la citó para revisar sus calificaciones.
La alumna llegó al aula y, según las autoridades y el testimonio de la afectada, le tapó la boca hasta hacerla perder el conocimiento y, al despertar, se percató de la agresión en sus partes íntimas.
Tras exámenes, se comprobó que la víctima tiene dos meses de embarazo, el cual habría sido producto del abuso.
La víctima, según las autoridades, fue amenazada de muerte por el maestro si llegaba a divulgar lo ocurrido. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) procedió a la captura del docente, quien también es ingeniero agrónomo.
Cabe señalar que, hasta el momento, solo se ha informado sobre la captura del regidor, pero se desconoce su versión, ya que ni él ni su representante legal han emitido declaraciones.