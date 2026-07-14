  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Regidor de Danlí: ¿Quién es Henry Valladares, docente acusado de abusar y embarazar a una alumna?

El regidor municipal de Danlí, perteneciente al Partido Liberal, identificado como Henry Valladares, enfrenta acusaciones por presuntamente abusar de una alumna. ¿Quién es el docente?

  • Actualizado: 14 de julio de 2026 a las 10:43
Regidor de Danlí: ¿Quién es Henry Valladares, docente acusado de abusar y embarazar a una alumna?
1 de 10

Henry Antonio Valladares Vallecillo es uno de los actuales regidores del municipio de Danlí, El Paraíso, pero hoy se enfrenta a un proceso legal, acusado de violación especial en perjuicio de una menor de 13 años de edad.

 Foto: Redes sociales
Regidor de Danlí: ¿Quién es Henry Valladares, docente acusado de abusar y embarazar a una alumna?
2 de 10

Valladares tiene una gran trayectoria en el mundo de la política en Honduras; es un reconocido miembro del Partido Liberal en el municipio y ha participado en varios procesos electorales.

 Foto: Redes sociales
Regidor de Danlí: ¿Quién es Henry Valladares, docente acusado de abusar y embarazar a una alumna?
3 de 10

Para el proceso electoral del 2021, apoyó al movimiento del entonces precandidato Ángel Darío Banegas Leiva en el movimiento "La Esperanza de Honduras".

 Foto: Redes sociales
Regidor de Danlí: ¿Quién es Henry Valladares, docente acusado de abusar y embarazar a una alumna?
4 de 10

En esa corriente política, Henry participó como precandidato a alcalde por el Partido Liberal; sin embargo, no logró ganar la mayoría de votos para avanzar a las elecciones generales.

Foto: Redes sociales
Regidor de Danlí: ¿Quién es Henry Valladares, docente acusado de abusar y embarazar a una alumna?
5 de 10

Actualmente, se desempeñaba como regidor municipal en la gestión del alcalde Abraham Kafati Díaz y también como docente. Sin embargo, se ha conocido que ocupó el puesto de regidor en gestiones de alcaldes anteriores.

 Foto: Redes sociales
Regidor de Danlí: ¿Quién es Henry Valladares, docente acusado de abusar y embarazar a una alumna?
6 de 10

La captura del funcionario se anunció el pasado 13 de julio del 2026, por la supuesta violación en perjuicio de una alumna. Las investigaciones de las autoridades indican que la citó para revisar sus calificaciones.

 Foto: Redes sociales
Regidor de Danlí: ¿Quién es Henry Valladares, docente acusado de abusar y embarazar a una alumna?
7 de 10

La alumna llegó al aula y, según las autoridades y el testimonio de la afectada, le tapó la boca hasta hacerla perder el conocimiento y, al despertar, se percató de la agresión en sus partes íntimas.

 Foto: Redes sociales
Regidor de Danlí: ¿Quién es Henry Valladares, docente acusado de abusar y embarazar a una alumna?
8 de 10

Tras exámenes, se comprobó que la víctima tiene dos meses de embarazo, el cual habría sido producto del abuso.

 Foto: Redes sociales
Regidor de Danlí: ¿Quién es Henry Valladares, docente acusado de abusar y embarazar a una alumna?
9 de 10

La víctima, según las autoridades, fue amenazada de muerte por el maestro si llegaba a divulgar lo ocurrido. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) procedió a la captura del docente, quien también es ingeniero agrónomo.

 Foto: Redes sociales
Regidor de Danlí: ¿Quién es Henry Valladares, docente acusado de abusar y embarazar a una alumna?
10 de 10

Cabe señalar que, hasta el momento, solo se ha informado sobre la captura del regidor, pero se desconoce su versión, ya que ni él ni su representante legal han emitido declaraciones.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos