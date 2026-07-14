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Tapó su boca hasta que perdió el conocimiento: Maestro que abusó y embarazó a su alumna de 13 años

La menor de 13 años se reunió con su maestro luego de que él la citara para "revisar sus calificaciones"; posteriormente, tapó su boca hasta que perdió el conocimiento en Danlí

  • Actualizado: 14 de julio de 2026 a las 08:03
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Un maestro de 64 años de edad fue capturado por suponerlo responsable del delito de violación especial en perjuicio de una menor de 13 años de edad.

Foto: DPI
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El sospechoso es originario y residente de la colonia El Paisaje de la ciudad de Danlí, El Paraíso. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Aquí los detalles.

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Las investigaciones acompañadas del testimonio de la niña de 13 años indican que todo ocurrió en el centro educativo donde el detenido impartía clases.

 Foto: Cortesía
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En horas de la tarde, el maestro invitó a la menor para que fuera al aula con la excusa de que iban a revisar sus calificaciones.

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Cuando la alumna llegó al aula, según las autoridades, el maestro procedió a taparle la boca hasta que la menor perdiera el conocimiento.

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Cuando la niña de 13 años despertó, se "percató de la agresión en sus partes íntimas", pero el maestro la amenazó de muerte para que guardara silencio.

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Tras la agresión sexual, la alumna de tan solo 13 años edad quedó embarazada y se encuentra en estado de gestación.

 Foto: Canva-referencia
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Los hechos ocurrieron hace dos meses, según las autoridades, pero agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en conjunto con agentes preventivos de la UDEP-7, requirieron y detuvieron a un ciudadano de 64 años.

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Las autoridades del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses hicieron las evaluaciones correspondientes, comprobando que la menor tiene dos meses de gestación.

Foto: DPI-canva
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La DPI ya trasladó al detenido, quien será puesto a disposición del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, El Paraíso.

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