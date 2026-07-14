Tapó su boca hasta que perdió el conocimiento: Maestro que abusó y embarazó a su alumna de 13 años

Un maestro de 64 años de edad fue capturado por suponerlo responsable del delito de violación especial en perjuicio de una menor de 13 años de edad.
El sospechoso es originario y residente de la colonia El Paisaje de la ciudad de Danlí, El Paraíso. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Aquí los detalles.
Las investigaciones acompañadas del testimonio de la niña de 13 años indican que todo ocurrió en el centro educativo donde el detenido impartía clases.
En horas de la tarde, el maestro invitó a la menor para que fuera al aula con la excusa de que iban a revisar sus calificaciones.
Cuando la alumna llegó al aula, según las autoridades, el maestro procedió a taparle la boca hasta que la menor perdiera el conocimiento.
Cuando la niña de 13 años despertó, se "percató de la agresión en sus partes íntimas", pero el maestro la amenazó de muerte para que guardara silencio.
Tras la agresión sexual, la alumna de tan solo 13 años edad quedó embarazada y se encuentra en estado de gestación.
Los hechos ocurrieron hace dos meses, según las autoridades, pero agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en conjunto con agentes preventivos de la UDEP-7, requirieron y detuvieron a un ciudadano de 64 años.
Las autoridades del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses hicieron las evaluaciones correspondientes, comprobando que la menor tiene dos meses de gestación.
La DPI ya trasladó al detenido, quien será puesto a disposición del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, El Paraíso.