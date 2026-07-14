Muere la madre de Lian, el niño asesinado en tiroteo en una pulpería de El Progreso

El tiroteo registrado en una pulpería de la aldea El Bálsamo, en El Progreso, Yoro, el pasado sábado 11 de julio, ya deja dos personas fallecidas: una madre y su hijo de cuatro años de edad.
Esta madrugada se confirmó el deceso de la madre del pequeño Lian Rodríguez Suárez, la primera víctima mortal que dejó el ataque armado en la pulpería de El Progreso.
La madre del menor permanecía gravemente herida en el Hospital Mario Catarino Rivas, de San Pedro Sula, donde finalmente se reportó su fallecimiento.
El pequeño Lian fue la primera víctima mortal del tiroteo, pues recibió heridas de gravedad. Sindy Suárez, madre del menor, y el abuelo, Rubén Suárez Moreno, también resultaron heridos, pero la mujer no logró sobrevivir.
Las autoridades manejan la hipótesis de que Rubén Suárez Moreno era el objetivo del ataque, luego de la captura de un sospechoso, a quien presuntamente se le había cobrado un dinero que adeudaba al negocio.
Manuel Antonio Gómez Pineda, acusado de perpetrar el ataque armado, se presentó a la audiencia de declaración de imputado, donde el juez le impuso la medida de detención judicial y ordenó su traslado al centro penal de El Progreso.
El tiroteo se registró aproximadamente cuatro minutos después de un apagón de energía eléctrica, según relató uno de los familiares de las víctimas.
"Nosotros estábamos en el negocio, una tiendita que tenemos, y cuando se fue la luz, a los cuatro minutos comenzaron los disparos. Solo puedo decir que es doloroso lo que estamos viviendo", dijo el familiar.
La principal hipótesis que manejan las autoridades es que el ataque estaría relacionado con problemas derivados del cobro de la deuda al detenido.
Al detenido se le decomisó una camioneta y una escopeta, arma con la que se presume se cometió el crimen.