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Solo hallaron su carro: buscan a Rodbin Suazo, ganadero desaparecido en Comayagua

Familiares explicaron que las personas que tengan información sobre el paradero de Rodbin Suazo pueden comunicarse al Sistema de Emergencias 911 o al número 9931-5421

  • Actualizado: 13 de julio de 2026 a las 17:09
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Familiares y autoridades mantienen activa la búsqueda del ganadero Rodbin Suazo, quien fue reportado como desaparecido desde el fin de semana en el departamento de Comayagua. Esto se sabe de su desaparición:

Foto: Redes sociales
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De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rodbin Antonio Suazo Suazo, un ganadero de 49 años, salió desde de Siguatepeque con dirección hacia San Isidro, en el municipio de El Rosario.

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Familiares perdieron comunicación con él, por lo que comenzaron las labores de búsqueda y acudieron ante las autoridades para solicitar apoyo en la localización.

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Según la información, el ganadero se movilizaba en un vehículo color blanco y llevaba consigo un caballo pequeño y una oveja cuando fue visto por última vez.

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En las últimas horas, las autoridades confirmaron el hallazgo del vehículo en el que se transportaba Suazo, aunque hasta el momento no se ha informado sobre su ubicación.

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El portavoz de la Policía Nacional, Norman Velásquez, confirmó que el automotor fue encontrado abandonado en una zona del departamento de Comayagua.

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"Esta denuncia se interpuso en la ciudad de Comayagua, donde se menciona que una persona que responde al nombre de Rodbin Antonio Suazo Suazo, de 49 años de edad", explicó.

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Agregó que Rodbin "estaba realizando actividades relacionadas principalmente con la venta de ganado en el sector de San Isidro, El Rosario".

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El vehículo fue localizado en el sector de El Guachipilín, cerca de San José de Pane, mientras que el ganadero continúa desaparecido.

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Familiares de Rodbin Antonio Suazo solicitan la colaboración de la población para brindar cualquier información que permita encontrarlo.

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