Bajaron de una camioneta y empezaron a disparar en un taller: masacre a la que vinculan a "El Colocho"

Alias "El Colocho" fue capturado en el aeropuerto Ramón Villeda Morales; las autoridades lo vinculan a una masacre que, además de tres muertos, dejó cinco personas heridas en Nueva Arcadia, Copán.
El sospechoso, según las autoridades, es supuesto miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13). ¿Cómo fue el crimen al que lo vinculan?
La masacre ocurrió en un taller ubicado en Nueva Arcadia, departamento de Copán. Las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones a (DPI) relataron que varios hombres armados se bajaron de una camioneta y empezaron a disparar.
Según las autoridades, alias "El Colocho", a quien también se le conoce en el bajo mundo como "Estugar", fue uno de los hombres que se bajó de la camioneta el pasado 12 de abril del 2021.
En el ataque en el que habría participado el detenido, fallecieron tres personas y cinco más resultaron heridas. Tras la masacre se activó una alerta roja contra el sospechoso.
Las autoridades relataron que las personas que se encontraban en el taller fueron atacadas sin mediar palabra. Se desconocen los motivos tras el crimen.
"El Colocho" fue capturado por las autoridades de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) de Honduras en el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula y posteriormente lo trasladaron a Tegucigalpa.
"La captura fue posible gracias al seguimiento efectuado en el sistema de información de historial criminal, en coordinación con las oficinas de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, quienes lograron deportar a esta persona", dijo la portavoz de la DPI.
"El Colocho" fue deportado de Estados Unidos, pero se desconoce si residía en ese país y cuánto tiempo estuvo allí.
Luego de su traslado desde San Pedro Sula, "El Colocho" deberá iniciar el proceso judicial por los delitos que se imputan en relación a la masacre del occidente de Honduras.