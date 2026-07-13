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Bajaron de una camioneta y empezaron a disparar en un taller: masacre a la que vinculan a "El Colocho"

A una masacre que dejó tres muertos y cinco heridos en Copán está vinculado "El Colocho", capturado por las autoridades en un aeropuerto. Aquí los detalles

  • Actualizado: 13 de julio de 2026 a las 11:42
Bajaron de una camioneta y empezaron a disparar en un taller: masacre a la que vinculan a El Colocho
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Alias "El Colocho" fue capturado en el aeropuerto Ramón Villeda Morales; las autoridades lo vinculan a una masacre que, además de tres muertos, dejó cinco personas heridas en Nueva Arcadia, Copán.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
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El sospechoso, según las autoridades, es supuesto miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13). ¿Cómo fue el crimen al que lo vinculan?

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La masacre ocurrió en un taller ubicado en Nueva Arcadia, departamento de Copán. Las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones a (DPI) relataron que varios hombres armados se bajaron de una camioneta y empezaron a disparar.

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Según las autoridades, alias "El Colocho", a quien también se le conoce en el bajo mundo como "Estugar", fue uno de los hombres que se bajó de la camioneta el pasado 12 de abril del 2021.

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En el ataque en el que habría participado el detenido, fallecieron tres personas y cinco más resultaron heridas. Tras la masacre se activó una alerta roja contra el sospechoso.

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Las autoridades relataron que las personas que se encontraban en el taller fueron atacadas sin mediar palabra. Se desconocen los motivos tras el crimen.

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"El Colocho" fue capturado por las autoridades de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) de Honduras en el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula y posteriormente lo trasladaron a Tegucigalpa.

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"La captura fue posible gracias al seguimiento efectuado en el sistema de información de historial criminal, en coordinación con las oficinas de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, quienes lograron deportar a esta persona", dijo la portavoz de la DPI.

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"El Colocho" fue deportado de Estados Unidos, pero se desconoce si residía en ese país y cuánto tiempo estuvo allí.

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Luego de su traslado desde San Pedro Sula, "El Colocho" deberá iniciar el proceso judicial por los delitos que se imputan en relación a la masacre del occidente de Honduras.

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