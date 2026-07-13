El abuelo le cobró un dinero: Manuel Gómez, sospechoso del tiroteo donde murió niño en El Progreso

Manuel Antonio Gómez Pineda se encuentra bajo custodia de las autoridades como principal sospechoso del tiroteo en el que murió un niño de cuatro años y resultaron heridos su abuelo y su madre en El Progreso, Yoro.
¿Por qué lo vinculan al ataque? Según las autoridades, el hecho estaría relacionado con un conflicto por el cobro de dinero. Aquí los detalles
La víctima fue identificada como Lian Rodríguez Suárez, de cuatro años. El abuelo del menor, quien resultó herido durante el ataque, fue identificado como Rubén Suárez Moreno, de 69 años.
Las autoridades manejan la hipótesis de que don Rubén era el objetivo del ataque, debido a que días antes le habría cobrado un dinero al sospechoso, quien recientemente había salido de la cárcel.
Don Rubén es propietario de una pulpería y se encontraba junto a su hija, Cindy Suárez, madre de Lian, cuando la noche del sábado, alrededor de las 9:00 pM se registró una interrupción del servicio de energía eléctrica en la aldea El Bálsamo, en El Progreso.
Minutos después de que se fue la energía, según el relato de un familiar, varios hombres armados llegaron al negocio y le solicitaron a don Rubén que abriera la puerta. Posteriormente comenzaron a disparar, alcanzando a las tres personas que se encontraban en el lugar.
"Lo que sabemos es que los tipos le dijeron a mi hermano que abriera y fue cuando le dispararon con una escopeta y también hirieron al niño", relató el familiar del menor.
Cuando la Policía Nacional detuvo a Manuel Antonio Gómez, se le encontró en poder de una camioneta y una escopeta, arma que las autoridades sospechan habría sido utilizada durante la balacera.
Las autoridades mantienen como principal línea de investigación un problema relacionado con el cobro de dinero, ya que el ataque habría ocurrido luego de que don Rubén le solicitara al detenido saldar una deuda pendiente con la pulpería.
Familiares del menor llegaron a la morgue de San Pedro Sula para retirar el cuerpo de Lian. Sin embargo, según relató su tío abuelo, la madre del niño aún desconoce que su hijo perdió la vida.