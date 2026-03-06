Robo de vehículos y asaltos generan temor entre vecinos de Los Castaños y Las Minitas

Tegucigalpa, Honduras.- La inseguridad mantiene en alerta a los vecinos de varias colonias de la capital hondureña, quienes denuncian un aumento de hechos delictivos en las últimas semanas, principalmente robos de vehículos por parte de grupos armados.
De acuerdo con residentes en Los Castaños, Castaños Sur, el redondel de Las Minitas y las cercanías del Parque España, desde hace aproximadamente dos semanas se ha registrado una serie de actos de vandalismo y asaltos perpetrados por individuos que se movilizan en vehículos y que interceptan a conductores para despojarlos de sus pertenencias.
“Desde hace dos semanas se ha desatado una serie de vandalismo de gente armada en carros y bajan a las personas, incluso a una mamá con su niña y le llevaron el carro con todo y esto va en incremento. Los vecinos están reportando otros incidentes”, relató uno de los residentes preocupados por la situación.
Los pobladores lamentaron que recientemente se registraron dos nuevos hechos de inseguridad que elevan de elevan a seis los incidentes reportados en lo que va del año en las colonias y zonas aledañas.
Uno de los hechos ocurrió el miércoles, alrededor de las 8:30 de la noche, cuando una banda organizada despojó de sus vehículos a tres familias de manera consecutiva, robando tres automotores casi al mismo tiempo.
El incidente se registró en la calle que conecta la colonia Los Castaños con el redondel de Las Minitas, una vía transitada por residentes del sector.
Según los reportes de los vecinos, los asaltantes se movilizaban en un turismo color blanco y eran aproximadamente cinco individuos que portaban pasamontañas y chalecos que aparentaban ser de agentes policiales.
Los residentes indicaron que los sujetos utilizaban chalecos similares a los de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), lo que evidencia un nivel de organización que ha generado preocupación entre los habitantes.
Otro incidente ocurrió el pasado lunes en el sector de Castaños Sur, donde una joven llegó a pedir ayuda a vecinos después de que delincuentes le robaran su vehículo cuando se movilizaba con su bebé.
Para los residentes, la reiteración de estos hechos refleja un repunte preocupante de la actividad delictiva en el sector, ya que los delincuentes están operando tanto de día como de noche.
Ante esta situación, los vecinos pidieron a las autoridades de la Policía Nacional mandar agentes para mayor seguridad de estos sectores debido a a la incidencia de asaltos.