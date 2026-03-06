Robo de vehículos y asaltos generan temor entre vecinos de Los Castaños y Las Minitas

Tegucigalpa, Honduras.- La inseguridad mantiene en alerta a los vecinos de varias colonias de la capital hondureña, quienes denuncian un aumento de hechos delictivos en las últimas semanas, principalmente robos de vehículos por parte de grupos armados.

De acuerdo con residentes en Los Castaños, Castaños Sur, el redondel de Las Minitas y las cercanías del Parque España, desde hace aproximadamente dos semanas se ha registrado una serie de actos de vandalismo y asaltos perpetrados por individuos que se movilizan en vehículos y que interceptan a conductores para despojarlos de sus pertenencias.

“Desde hace dos semanas se ha desatado una serie de vandalismo de gente armada en carros y bajan a las personas, incluso a una mamá con su niña y le llevaron el carro con todo y esto va en incremento. Los vecinos están reportando otros incidentes”, relató uno de los residentes preocupados por la situación.

Los pobladores lamentaron que recientemente se registraron dos nuevos hechos de inseguridad que elevan de elevan a seis los incidentes reportados en lo que va del año en las colonias y zonas aledañas.