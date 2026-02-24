Vecinos de la Reynel Fúnez exigen la construcción de la caja puente que conecta a cuatro colonias

Tegucigalpa, Honduras.- A casi cuatro meses del colapso de la caja puente en la colonia Reynel Fúnez continúa generando preocupación entre los residentes de Lomas del Sur, Buenos Aires Sur, Dora Asfura y Reynel Fúnez, quienes aún sienten las consecuencias de la emergencia de aquel 14 de octubre del 2025.
“Usted sabe que no hicieron absolutamente nada ahí en la caja puente; si el trabajo de concreto que se mira allí es porque anduvieron los del SANAA arreglando un tubo”, manifestó Orlando Gody quien reside por muchos años en la colonia Reynel Funez.
Durante más de una semana los habitantes cruzaron el lugar a pie, cargando sus productos y enfrentando un angosto camino casi intransitable debido al desnivel del terreno, situación que generó retrasos y molestias en la vida cotidiana de las colonias.
La caja puente colapsada había estado en funcionamiento por muchos años, desde que la colonia comenzó a poblarse, convirtiéndose en una vía vital para la movilidad de vecinos y transporte de mercadería hacia las zonas cercanas.
Ante la emergencia, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) inició con premura trabajos para habilitar un paso provisional que permitiera restablecer la comunicación, aunque la solución temporal aún presenta riesgos ante la llegada de la temporada de lluvias.
“Siempre hay dificultades porque es un paso improvisado, pero así se va avanzando”, comentó Godoy con 35 años de residir en el sector, subrayando que las condiciones actuales aún representan un desafío para quienes dependen de esta vía.
Los residentes critican que los proyectos no han avanzado como se esperaba. “Deben de aprovechar el verano porque en el invierno es más difícil trabajar”, manifestó el entrevistado.
El alcalde Juan Diego Zelaya explicó que “hay que ver cómo está ese asunto para ver qué se puede mejorar en la Reynel Funez, nosotros estuvimos ahí, pasamos caminando de un lado a otro cuando estuvo el problema y es de revisarlo para ver que se puede hacer”, reconociendo la necesidad de inspección y seguimiento.
“De que la parte de lo que fue el vado que hicieron, que dejaron provisional para que pasaran vehículos, usted sabe de que ahorita viene el invierno y si se fija, el invierno se va a llevar todo, se va a llevar el vado, ahí va a caer impasable”, advirtió otro vecino, enfatizando el riesgo inminente en época de invierno.