Vecinos de la Reynel Fúnez exigen la construcción de la caja puente que conecta a cuatro colonias

Desde el 14 de octubre de 2025 la caja puente colapsó y las personas transitan a través de un vado provisional que complicaría el paso en el invierno

  • Actualizado: 24 de febrero de 2026 a las 18:42
La caja puente conecta a cuatro colonias y los vecinos exigen una pronta respuesta después de cuatro meses de abandono. Las autoridades solo construyeron un vado provisional

Foto: Alex Pérez/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- A casi cuatro meses del colapso de la caja puente en la colonia Reynel Fúnez continúa generando preocupación entre los residentes de Lomas del Sur, Buenos Aires Sur, Dora Asfura y Reynel Fúnez, quienes aún sienten las consecuencias de la emergencia de aquel 14 de octubre del 2025.

“Usted sabe que no hicieron absolutamente nada ahí en la caja puente; si el trabajo de concreto que se mira allí es porque anduvieron los del SANAA arreglando un tubo”, manifestó Orlando Gody quien reside por muchos años en la colonia Reynel Funez.

Durante más de una semana los habitantes cruzaron el lugar a pie, cargando sus productos y enfrentando un angosto camino casi intransitable debido al desnivel del terreno, situación que generó retrasos y molestias en la vida cotidiana de las colonias.

Enorme socavón deja incomunicada la colonia Reynel Funez

La caja puente colapsada había estado en funcionamiento por muchos años, desde que la colonia comenzó a poblarse, convirtiéndose en una vía vital para la movilidad de vecinos y transporte de mercadería hacia las zonas cercanas.

Ante la emergencia, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) inició con premura trabajos para habilitar un paso provisional que permitiera restablecer la comunicación, aunque la solución temporal aún presenta riesgos ante la llegada de la temporada de lluvias.

“Siempre hay dificultades porque es un paso improvisado, pero así se va avanzando”, comentó Godoy con 35 años de residir en el sector, subrayando que las condiciones actuales aún representan un desafío para quienes dependen de esta vía.

Habilitan paso temporal en Reynel Fúnez mientras construyen nuevo puente

Los residentes critican que los proyectos no han avanzado como se esperaba. “Deben de aprovechar el verano porque en el invierno es más difícil trabajar”, manifestó el entrevistado.

El alcalde Juan Diego Zelaya explicó que “hay que ver cómo está ese asunto para ver qué se puede mejorar en la Reynel Funez, nosotros estuvimos ahí, pasamos caminando de un lado a otro cuando estuvo el problema y es de revisarlo para ver que se puede hacer”, reconociendo la necesidad de inspección y seguimiento.

“De que la parte de lo que fue el vado que hicieron, que dejaron provisional para que pasaran vehículos, usted sabe de que ahorita viene el invierno y si se fija, el invierno se va a llevar todo, se va a llevar el vado, ahí va a caer impasable”, advirtió otro vecino, enfatizando el riesgo inminente en época de invierno.

Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

