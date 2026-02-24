  1. Inicio
Fracasó con Costa Rica rumbo al Mundial 2026 y a esto se dedica: La nueva vida del "Piojo" Herrara

  • Actualizado: 24 de febrero de 2026 a las 17:22
Te contamos qué fue de Miguel "Piojo" Herrera tras haber fracasado en su intento de meter a Costa Rica al Mundial United 2026.

Fotos: Cortesía.
Miguel Herrera cerró en la pasada eliminatoria su etapa al frente de la selección de Costa Rica tras apenas diez meses en el cargo y sin lograr el objetivo de clasificar al Mundial de 2026.
El entrenador mexicano había asumido el puesto en enero de 2025, tomando el relevo del argentino Gustavo Alfaro, quien dejó el cargo para dirigir a Paraguay.
La apuesta por Herrera buscaba darle un nuevo impulso al combinado tico en la recta final de la eliminatoria de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo.
Sin embargo, los resultados no acompañaron y Costa Rica terminó tercera del Grupo C con siete puntos, quedándose fuera de la cita mundialista.
El boleto directo fue para Haití, mientras que Honduras también superó a los costarricenses en la tabla, dejando sin opciones al equipo dirigido por el “Piojo”.
El fracaso en la clasificación marcó el final de un proceso que desde hace semanas parecía sentenciado.
El contrato de Herrera contemplaba su continuidad hasta el Mundial de 2026 únicamente en caso de lograr el pase, algo que finalmente no ocurrió.
Tras su salida, el técnico mexicano no tardó en definir su próximo paso profesional.
Luego de su corto paso por la selección de Costa Rica, Miguel Herrera iniciará una nueva etapa lejos de los banquillos.
El estratega se incorporará a TUDN como comentarista y analista deportivo.
Su nuevo rol estará enfocado en el análisis de la Liga MX, la selección mexicana y distintos programas de debate futbolístico.
Según reportes de medios mexicanos, también participará en coberturas especiales rumbo al Mundial de 2026.
Herrera es una figura reconocida en el fútbol mexicano, con títulos en la Liga MX y experiencia previa como seleccionador nacional.
Dirigió a México en la Copa del Mundo de Brasil 2014, dejando una etapa recordada por su estilo intenso y mediático.
Ahora, Miguel Herrera cambia la línea de banda por los estudios de televisión, comenzando esta nueva faceta como comentarista en el amistoso entre México e Islandia.
