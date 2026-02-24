Catalina Vásquez, mujer asesinada a machetazos en Curarén: así quedó la escena del crimen

Doña Catalina Vásquez se suma a la lista de mujeres que mueren de forma violenta en Honduras. Su caso ha causado indignación por la forma en que le arrebataron la vida a sus 55 años de edad.
Doña Catalina vivía en el municipio de Curarén, en el departamento de Francisco Morazán, en una casa humilde, construida únicamente con láminas. Su hijo mayor reconoció que no era un lugar seguro.
Fue en horas de la madrugada de este martes 24 de febrero cuando ocurrió la tragedia. La señora vivía junto a su hijo menor, de 16 años de edad.
Wil García es el hombre que presuntamente le quitó la vida a doña Catalina. Según versiones, se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando intentó abusar de ella.
Así quedó la escena del crimen: el cuerpo de la señora tendido sobre el suelo de tierra, afuera de su casa. Estaba descalza y, según se observa en la imagen, vestía una falda negra. Varios vecinos llegaron al lugar.
Wil García fue detenido como sospechoso del crimen. Él aceptó que estaba tomado y argumentó que “nunca le había sucedido algo así”; además, aseguró que se arrepentía “mil veces”.
Pero doña Catalina no fue la única víctima. Su hijo de 16 años intentó defenderla, pero Wil le habría causado varias heridas con el machete. Actualmente, se encuentra hospitalizado en el Materno Infantil.
“Se lo dejamos todo a Dios”, dijo el hijo mayor de doña Catalina, quien permaneció varias horas en la morgue a la espera de que le entregaran el cuerpo de su madre.
El cuerpo de doña Catalina ingresó a la morgue en horas tempranas de este martes y fue entregado a su hijo alrededor de las 11:00 de la mañana.
Este es el machete con el que presuntamente le quitaron la vida a doña Catalina. Las autoridades informaron que el agresor tiene 36 años de edad y es agricultor.