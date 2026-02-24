¿Qué pasó con el menor que intentó salvar a su madre del abuso de un hombre en Curarén?

En una de las salas de urgencia del Hospital Materno Infantil en el Hospital Escuela, se encuentra un pequeño héroe anónimo de 13 años, luchando por su vida, luego de haberse enfrentado a un criminal que asesinó a su madre, Catalina Vásquez Vásquez, de 55 años, mientras se rehusaba a ser abusada sexualmente el pasado lunes 23 de febrero en Curarén, Francisco Morazán. ¿Qué pasó con el menor? A continuación, los detalles.
La identidad del menor se mantiene bajo estricta confidencialidad. Actualmente, "su estado de salud es delicado", según informó el portavoz del Hospital Escuela, Miguel Osorio.
De acuerdo con el reporte médico del centro asistencial, el menor ingresó con un cuadro clínico complejo que incluye un traumatismo craneoencefálico y heridas severas por un arma blanca tipo machete.
El portavoz del HE detalló que las lesiones más graves se encuentran en sus extremidades superiores. El equipo de ortopedia pediátrica informó que el menor presenta una fractura expuesta en su mano izquierda, por lo que fue ingresado de urgencia al quirófano para una intervención especializada. (El hombre que aparece en la imagen es quien atacó a Catalina)
Debido a la gravedad de las heridas y la pérdida de sangre durante el ataque, el cuerpo médico confirmó que fue necesario realizarle transfusiones de sangre. "Las primeras horas después de lo ocurrido son esenciales en ese proceso de recuperación", indicó Miguel Osorio.
Mientras el niño lucha en el hospital, en Curarén la población se encuentra indignada. El relato de Isidro, hermano mayor del menor, describe una escena de terror: el agresor, Wil García, un vecino de confianza de hace 15 años, rompió las láminas del techo para entrar a la fuerza de madrugada.
"Él quiso defender a mi mamá... y también lo atacó", expresó Isidro con la voz entrecortada. El informe forense confirmó que Catalina falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico abierto, el mismo destino que el agresor intentó imponerle al menor.
La comunidad de Curarén señala que el sospechoso, de 36 años, ya había mostrado conductas violentas anteriormente. "Dicen que ya había intentado hacer lo mismo con otras personas, pero no lo denunciaron", lamentó el hermano mayor ante los medios locales.
En una respuesta rápida, agentes de la UMEP-14 y el Departamento de Femicidio de la DPI capturaron al sospechoso en el mismo sector del crimen, decomisándole el machete que presuntamente utilizó para acabar con la vida de Catalina y herir al niño.
Ahora, el detenido enfrenta cargos ante la Fiscalía de Turno por los delitos de femicidio agravado y asesinato en su grado de ejecución de tentativa inacabada, este último en perjuicio del valiente menor que hoy sobrevive de milagro.
La familia de la víctima agregó que han enfrentado serios obstáculos administrativos en Medicina Forense para reclamar el cuerpo de su madre debido a inconsistencias en los apellidos de sus documentos.
Por su parte, el acusado manifestó ante los medios que estaba "aarepentido" por el crimen que cometió, arguyendo que en el momento en que ocurrió todo se encontraba bajo los efectos del alcohol.