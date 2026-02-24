Rasgos "sociópatas" de Dennis Galván ampliarían casos más allá de Valeria Alvarado

Tras la captura de Dennis Galván, autoridades indicaron que ya cuentan con testimonios y peritajes de dispositivos electrónicos que lo vinculan con el crimen. Agregaron que, según sus antecedentes, es un individuo “sociópata”.
Valeria Alvarado no fue la primera víctima de Dennis Galván, pues, según el director nacional de la Dirección Policial de Investigaciones, al menos cinco féminas se vieron afectadas por este individuo.
Dennis Alexander Galván Canales (de camisa negra), de 29 años, fue detenido junto a Ariel Alexander Boquín Chávez, de 27 años, por suponerlos responsables de raptar y asesinar a Valeria Jolette Alvarado, la estudiante de Medicina encontrada sin vida en una cañera de San Manuel, Cortés.
De acuerdo con las investigaciones, Valeria Alvarado se dirigía a un campo de fútbol en la colonia Santa Fe, en El Progreso, Yoro, cuando se perdió todo contacto con ella. Ocho días después fue encontrada sin vida.
Según Ruiz, los sospechosos realizaron seguimiento a Valeria el día 15 de febrero y luego la privaron de su libertad para “posiblemente abusar de ella, como han hecho con otras de sus víctimas”.
El cuerpo de Valeria fue encontrado entre matorrales en el sector cañero entre San Manuel y La Lima, en el departamento de Cortés. La víctima tenía tres impactos de bala y las manos amarradas.
Según las autoridades, ambos contarían con un amplio historial delictivo y estarían vinculados a delitos como secuestro agravado, violación, robo de vehículos, robo con violencia e intimidación y asociación para delinquir.
Sin embargo, en el caso de Galván Canales, este tiene tres órdenes de captura pendientes y existen testigos en su contra, dos de ellos estadounidenses.
“Tienen tres órdenes de captura en las que están al menos 5 víctimas del sexo femenino, lo que significa que este individuo es un sociópata", explicó Ponce Canales. Un sociópata es una persona con trastorno antisocial: manipula, miente, carece de empatía y remordimiento, y puede dañar sin sentir culpa.
Reveló que Dennis Alexander Galván ya “colaboró con información de que fueron dos los que participaron en el crimen”, agregando que “estos individuos raptaban jóvenes y, después de saciarse, se deshacían de ellas”.
Los sospechosos fueron capturados luego de una persecución policial en San Pedro Sula, cuando el vehículo en el que se conducían volcó, hecho que permitió a las autoridades requerirlos.
Los restos de Valeria fueron enterrados este lunes en el Parque Memorial Jardines de Amor Eterno, en El Progreso, mientras las investigaciones en el caso continúan.