Wil García, el hombre que mató a machetazos a una señora de 55 años por oponerse a ser abusada

Las autoridades ya capturaron al hombre sospechoso de asesinar a machetazos a una mujer de 55 años y dejar gravemente herido a su hijo menor de edad en Curarén. ¿Qué se sabe sobre él?

  • Actualizado: 24 de febrero de 2026 a las 12:40
De acuerdo con lo informado por el hijo mayor de la víctima, Wil García era vecino de Catalina y presuntamente andaba bajo los efectos del alcohol.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
La víctima fue identificada como Catalina Vásquez Vásquez. Las autoridades llegaron a su vivienda para realizar el levantamiento cadavérico. Así quedó la escena del crimen

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
“Fue por estar tomado, nunca me había sucedido algo así”, dijo Wil García en el momento en que era trasladado por las autoridades.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Al momento de ser entrevistado, el hombre respondía de forma cortante, pero lo hacía con aparente lucidez.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Al preguntarle si se arrepentía de lo que había hecho, solo respondió: “Mil veces”. Sobre el menor que dejó gravemente herido, dijo: “Estoy consciente de pagar”.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
“Fue de puro gusto, no había problema. Estaba tomado”, confesó Wil García. El cuerpo de la víctima fue retirado de la morgue por su hija mayor, quien aparece en esta fotografía.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Los hechos ocurrieron en horas de la madrugada de este martes. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue de Tegucigalpa y entregado a su hijo alrededor de las 11:00 de la mañana.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
El arama blanca usada en el criemn. Las autoridades informaron que Wil es agricultor, tiene 36 años de edad y está casado. Fue detenido en la aldea Los Corralitos y será acusado por femicidio agravado y asesinato en su grado de tentativa.

 Foto: Cortesía
El menor de 17 años se encuentra en el Hospital Materno Infantil. Resultó gravemente herido tras intentar defender a su madre, quien fue atacada con machete presuntamente por oponerse a que abusaran de ella.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Wil fue detenido en la aldea Los Corralitos y será acusado por femicidio agravado y asesinato en su grado de tentativa.

 Foto: Cortesía
