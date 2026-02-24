Wil García, el hombre que mató a machetazos a una señora de 55 años por oponerse a ser abusada

De acuerdo con lo informado por el hijo mayor de la víctima, Wil García era vecino de Catalina y presuntamente andaba bajo los efectos del alcohol.
La víctima fue identificada como Catalina Vásquez Vásquez. Las autoridades llegaron a su vivienda para realizar el levantamiento cadavérico. Así quedó la escena del crimen
“Fue por estar tomado, nunca me había sucedido algo así”, dijo Wil García en el momento en que era trasladado por las autoridades.
Al momento de ser entrevistado, el hombre respondía de forma cortante, pero lo hacía con aparente lucidez.
Al preguntarle si se arrepentía de lo que había hecho, solo respondió: “Mil veces”. Sobre el menor que dejó gravemente herido, dijo: “Estoy consciente de pagar”.
“Fue de puro gusto, no había problema. Estaba tomado”, confesó Wil García. El cuerpo de la víctima fue retirado de la morgue por su hija mayor, quien aparece en esta fotografía.
Los hechos ocurrieron en horas de la madrugada de este martes. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue de Tegucigalpa y entregado a su hijo alrededor de las 11:00 de la mañana.
El arama blanca usada en el criemn. Las autoridades informaron que Wil es agricultor, tiene 36 años de edad y está casado. Fue detenido en la aldea Los Corralitos y será acusado por femicidio agravado y asesinato en su grado de tentativa.
El menor de 17 años se encuentra en el Hospital Materno Infantil. Resultó gravemente herido tras intentar defender a su madre, quien fue atacada con machete presuntamente por oponerse a que abusaran de ella.
