Retiran el cuerpo de la señora asesinada a machetazos tras oponerse a ser abusada

Mientras uno de los hijos menores de la víctima permanece hospitalizado por defenderla, su hijo mayor fue quien retiró el cuerpo de la morgue en Tegucigalpa

  • Actualizado: 24 de febrero de 2026 a las 12:05
1 de 10

El cuerpo de doña Catalina Vásquez, de 55 años de edad, ya fue retirado de la morgue de Tegucigalpa.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
2 de 10

Vásquez fue asesinada a machetazos por un hombre que presuntamente andaba bajo los efectos del alcohol.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
3 de 10

Catalina residía en Curarén, Francisco Morazán, en una vivienda de láminas que, según su hijo, no era nada segura.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
4 de 10

El agresor, identificado como Wil García Alvarado, era vecino de la víctima y también tenía varios años de residir en la zona.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
5 de 10

Según el relato del hijo mayor de Catalina, el agresor llegó a la vivienda en horas de la madrugada con un machete.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
6 de 10

El hombre intentó abusar de la mujer de 55 años y el hijo menor de la víctima se opuso, por lo que el hombre, enfurecido, asesinó a la señora a machetazos y dejó al menor herido.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
7 de 10

Desde tempranas horas de la mañana, el hijo mayor de doña Catalina permanecía a las afueras de la morgue.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
8 de 10

Finalmente, tras varias horas de espera, el cuerpo de la señora fue entregado alrededor de las 11:00 de la mañana.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
9 de 10

El cuerpo sin vida fue trasladado en un ataúd café. El hijo sostuvo que “se lo dejo todo a Dios”.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
10 de 10

En la escena del crimen se observaba a la señora tendida afuera de la vivienda y a varios vecinos alrededor del lugar.

 Foto: Cortesía
