Retiran el cuerpo de la señora asesinada a machetazos tras oponerse a ser abusada

El cuerpo de doña Catalina Vásquez, de 55 años de edad, ya fue retirado de la morgue de Tegucigalpa.
Vásquez fue asesinada a machetazos por un hombre que presuntamente andaba bajo los efectos del alcohol.
Catalina residía en Curarén, Francisco Morazán, en una vivienda de láminas que, según su hijo, no era nada segura.
El agresor, identificado como Wil García Alvarado, era vecino de la víctima y también tenía varios años de residir en la zona.
Según el relato del hijo mayor de Catalina, el agresor llegó a la vivienda en horas de la madrugada con un machete.
El hombre intentó abusar de la mujer de 55 años y el hijo menor de la víctima se opuso, por lo que el hombre, enfurecido, asesinó a la señora a machetazos y dejó al menor herido.
Desde tempranas horas de la mañana, el hijo mayor de doña Catalina permanecía a las afueras de la morgue.
Finalmente, tras varias horas de espera, el cuerpo de la señora fue entregado alrededor de las 11:00 de la mañana.
El cuerpo sin vida fue trasladado en un ataúd café. El hijo sostuvo que “se lo dejo todo a Dios”.
En la escena del crimen se observaba a la señora tendida afuera de la vivienda y a varios vecinos alrededor del lugar.