"Andaba tomado": hombre acusado de abusar y matar a una mujer en Curarén

Un hombre fue capturado en la aldea Los Corralitos, municipio de Curarén, Francisco Morazán, acusado de matar a machetazos a una mujer de 55 años e intentar asesinar a su hijo menor de edad que trató de defenderla.
Tras su captura, el sospechoso manifestó que se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del hecho y que asumirá las consecuencias legales.
"Las autoridades son las que van a investigar. Tomado, nunca me había sucedido eso. Estoy consciente de pagar lo que tenga que pagar. De puro gusto, sin tener problemas, andaba tomado", fueron algunas de las palabras que pronunció el hombre mientras era trasladado a las instancias correspondientes.
El detenido fue identificado por las autoridades como Will García Alvarado, de 36 años, agricultor y originario de la misma zona.
El sospechoso esta acusado de haberle quitado la vida a Catalina Vásquez Vásquez, quien residía en una vivienda de láminas en la zona.
De acuerdo con la información preliminar, el sospechoso habría ingresado en horas de la madrugada al inmueble e intentado abusar sexualmente de la mujer.
Durante el ataque, el hijo de la víctima, Marcos Vásquez, de 17 años, intervino para protegerla, pero resultó herido en el forcejeo.
El menor fue trasladado a la sala de emergencias del Hospital Materno Infantil de Tegucigalpa, donde permanece en recuperación.
Según el reporte policial, el Ministerio Público (MP) le imputa los delitos de femicidio agravado y asesinato en su grado de ejecución de tentativa, debido a las heridas provocadas al menor.
Las autoridades informaron que el caso será investigado por las instancias correspondientes para continuar con el proceso judicial.