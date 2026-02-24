Presentan iniciativa para derogar varios artículos del decreto de amnistía política

Tegucigalpa, Honduras.- La vicepresidenta del Congreso Nacional de Honduras, Lissi Cano, presentó una iniciativa de ley para derogar varios artículos del decreto 04-2022, denominado como "pacto de impunidad", mediante el cual se otorgó una amnistía general en febrero de 2022.

El proyecto plantea derogar los artículos 1, 4, 5, 6 y 7 de la denominada Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 4 de febrero de ese año.

Asimismo, propone dejar sin valor y efecto las cartas de libertad otorgadas a las personas beneficiadas con dicha amnistía, así como ordenar a jueces y tribunales revisar de oficio los procesos penales en los que se haya aplicado el beneficio.