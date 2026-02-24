Muere el "rey de los labios" tras presuntas complicaciones por cirugía estética

Jordan James Parke, el influencer británico que se hizo famoso por sus exhuberantes labios y su transformación física radical, murió el miércoles 18 de febrero en Londres a los 34 años, según trascendió en las últimas horas.
La Policía Metropolitana confirmó a BBC que fue hallado inconsciente en Canary Wharf a las 12:30 GMT y que fue declarado muerto en el lugar.
Su muerte, catalogada de momento como "inexplicada", podría estar vinculada a un procedimiento estético al que se habría sometido poco antes de fallecer.
Así lo señaló la propia Scotland Yard, que informó estar "revisando información que sugiere que la víctima pudo haberse sometido a un procedimiento cosmético antes de su fallecimiento".
Las autoridades aguardan los resultados de la autopsia para determinar las causas exactas. Dos días después del deceso, el viernes 20 de febrero, un hombre de 43 años y una mujer de 52 fueron arrestados bajo sospecha de homicidio involuntario. Ambos quedaron en libertad bajo fianza mientras la investigación avanza.
La noticia sacudió a quienes seguían su trayectoria en redes sociales y a quienes lo conocían desde su aparición en el programa estadounidense Botched, donde los cirujanos plásticos Terry Dubrow y Paul Nassif atienden casos de cirugías fallidas o extremas.
Parke participó en el show en 2015 para tratar un relleno labial con fugas y regresó en 2019 buscando una liposucción y una cuarta rinoplastia. En aquella segunda visita, los especialistas se negaron a operarlo y le advirtieron con firmeza que debía alejarse del quirófano.
Su historia con las cirugías comenzó a los 19 años y nunca se detuvo. A lo largo de su vida acumuló docenas de procedimientos, entre ellos múltiples rinoplastias, rellenos y otros tratamientos estéticos que superaron los $150,000 en inversión total.
Lejos de considerarlo una obsesión, Parke siempre defendió su relación con los bisturíes. "Nunca me odié", declaró en 2016 al programa matutino británico This Morning. Para él, la cirugía plástica era un pasatiempo, una forma de expresión personal.
Sin embargo, su nombre no estuvo exento de polémica. En 2024 fue arrestado tras la muerte de Alice Webb, madre de cinco hijos, quien falleció después de someterse a un levantamiento de glúteos brasileño en una clínica que Parke dirigía. El influencer aseguró entonces al Daily Mail que estaba "plenamente calificado y asegurado para realizar el procedimiento". Finalmente no fue imputado por cargos relacionados con ese caso.
La hermana de Webb reaccionó a la muerte de Parke: "Nos hemos enterado de la noticia. Esto nos genera sentimientos encontrados, pues inevitablemente nos recuerda la pérdida tan dolorosa de Alice", expresó ante ITV News.
Ahora es la familia de Parke la que llora. Su hermana Sharnelle pidió respeto en un mensaje que publicó tras conocer la noticia. "La familia está aturdida, conmocionada y destrozada", escribió, anticipándose a los comentarios que inevitablemente circularían en redes. "Habrá mensajes crueles... pero, por favor, si conocías a Jordan, sabrás que nada de lo que se publicará es cierto", agregó.