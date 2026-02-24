Muere el "rey de los labios" tras presuntas complicaciones por cirugía estética

Sin embargo, su nombre no estuvo exento de polémica. En 2024 fue arrestado tras la muerte de Alice Webb, madre de cinco hijos, quien falleció después de someterse a un levantamiento de glúteos brasileño en una clínica que Parke dirigía. El influencer aseguró entonces al Daily Mail que estaba "plenamente calificado y asegurado para realizar el procedimiento". Finalmente no fue imputado por cargos relacionados con ese caso.