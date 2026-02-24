Actriz de Grey's Anatomy acusa a Eric Dane de acoso días después de su muerte

Laura Ann Tull, actriz que afirma haber participado como extra en Grey's Anatomy, ha generado una fuerte controversia en redes sociales tras publicar una serie de acusaciones contra Eric Dane en los días posteriores a su muerte.
El actor, conocido por su papel del doctor Mark Sloan en la serie, falleció el 19 de febrero a los 53 años tras una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica.
En un extenso mensaje publicado en Threads, Tull calificó a Dane de "acosador", "cobarde" y "narcisista", y aseguró haber sido la razón de su salida de la producción en 2012.
"Soy la razón por la que lo despidieron de Grey's", escribió, sin aportar pruebas. También afirmó haber contactado al asistente de la productora Shonda Rhimes semanas antes de que se anunciara su salida del reparto.
La reacción del público no se hizo esperar. Numerosos usuarios la acusaron de oportunismo y falta de consideración hacia la familia del actor.
"Atacar a alguien después de que muere de una enfermedad horrible, cuando ya no puede defenderse, es una indecencia hacia su familia. Aunque cada palabra que dices fuera verdad, este no es el momento", escribió uno de ellos. Otros cuestionaron directamente su presencia en la serie, señalando que su nombre no figura en su página de IMDB.
Tull se defendió argumentando que las acusaciones no eran nuevas: en junio de 2018 ya había publicado un artículo en Medium en el que relataba episodios similares, incluida una referencia a Patrick Dempsey. En su versión, nunca llegó a hablar directamente con Dane, pero aseguró haberlo escuchado referirse a ella.
Eric Dane fue diagnosticado con ELA en abril de 2025. Su familia comunicó su fallecimiento con un comunicado en el que destacó el cariño que el actor profesaba a sus seguidores.