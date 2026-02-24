Propuesta sobre lectura de la Biblia sigue en etapa de análisis en el CN

Tegucigalpa, Honduras.-La comisión especial del Congreso Nacional encargada de analizar la propuesta para implementar la lectura de la Biblia en centros educativos sostuvo una nueva reunión con asociaciones de padres de familia, como parte del proceso de socialización de la iniciativa.
El presidente de la comisión especial, el diputado del Partido Nacional, Arnold Burgos, informó que durante el proceso se han recibido observaciones de distintos sectores, entre ellas la ampliación del período de análisis de la propuesta.
Burgos indicó que el Estado mantendrá su carácter laico y que la metodología de la lectura será definida por las iglesias y los padres de familia, con el acompañamiento de las autoridades educativas.
“No será una clase de Biblia o de religión; definimos con la viceministra de Educación que serán empleados unos fascículos”, señaló, al agregar que la frecuencia será decisión de los padres y el enfoque pedagógico estará a cargo de la Secretaría de Educación.
Por su parte, la viceministra de Educación, Yaneth Sandres, afirmó que la propuesta busca ajustarse a la Constitución y evitar que el material sustituya la enseñanza religiosa.
“Hemos trabajado en una propuesta que permita desarrollar el fomento de valores con relatos universales”, explicó.
En representación del movimiento Por Nuestros Hijos, Michelle Zacapa agradeció la invitación para conocer el proyecto y recordó que el movimiento surgió hace cuatro años ante lo que consideran amenazas vinculadas a la ideología de género.
Zacapa destacó la organización de siete marchas a nivel nacional y planteó dos propuestas que no fueron respaldadas por el Congreso anterior: una guía de educación sexual basada en biología y valores, y un proyecto de Ley de Derechos Parentales respaldado por más de 62 mil firmas.