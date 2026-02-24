Propuesta sobre lectura de la Biblia sigue en etapa de análisis en el CN

Tegucigalpa, Honduras.-La comisión especial del Congreso Nacional encargada de analizar la propuesta para implementar la lectura de la Biblia en centros educativos sostuvo una nueva reunión con asociaciones de padres de familia, como parte del proceso de socialización de la iniciativa.

El presidente de la comisión especial, el diputado del Partido Nacional, Arnold Burgos, informó que durante el proceso se han recibido observaciones de distintos sectores, entre ellas la ampliación del período de análisis de la propuesta.

Burgos indicó que el Estado mantendrá su carácter laico y que la metodología de la lectura será definida por las iglesias y los padres de familia, con el acompañamiento de las autoridades educativas.

“No será una clase de Biblia o de religión; definimos con la viceministra de Educación que serán empleados unos fascículos”, señaló, al agregar que la frecuencia será decisión de los padres y el enfoque pedagógico estará a cargo de la Secretaría de Educación.